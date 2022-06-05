Şentop LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

​​​​​​​TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Büyük emek sarf ederek LGS'ye hazırlanan öğrencilerimize zihin açıklığı ve başarılar diliyorum. Hayalleri ve hedefleri gerçekleştirmek için ter dökmek her zaman çok kıymetlidir." ifadelerini kullandı.

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