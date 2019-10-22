22 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Beraberinde Trabzonspor eski Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu ve eski yönetici Süleyman Atal ile birlikte bordo-mavili kulübü gelen Güneş, Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Futbol Şube Sorumlusu Özer Bayraktar, Teknik Direktör Ünal Karaman ve Yönetim Kurulu Danışmanı Ali Kemal Denizci ile görüştü ve başarı dileklerinde bulundu.
Trabzonspor’un iyi yolda olduğunu belirten Güneş, “Takım iyi gidiyor, tebrik ediyorum. Doğru işler yapılıyor, sonuçlar da bu doğru işleri destekliyor. Hep deriz ya, 'bir takım yaptığınız zaman kadronu herkes sayabiliyorsa o iyi iş yaptığını gösterir' diye. O yüzden Trabzonspor’da şimdi iyi işler yapılıyor. Diğer takımlardan iyi olduğuna göre bir moral ve güven olması gerekiyor. Bunun ekonomik tarafı da var, saha tarafı da var. Saha içine baktığımızda takım oyunu ve uyumu, diğer ilişkiler dışarıya da iyi mesajlar veriyor. Sadece Trabzonspor için değil, kamuoyunda da örnek olarak algılanıyor. Trabzonspor iyi işler yapıyor, iyi izlenim bırakıyor, bunlar güzel gelişmeler. Küçülerek netice alınmaya başlandı, bunlar da doğru işler. Bunda Ünal Karaman’ın da yönetim kurulunun da çalışanların da şehrin de katkısı var. Bunu şehre iyi anlatmak lazım. Önemli olan şampiyon olsan da olmasan da aynı yolda gitmek. Eğer doğru bir yolsa, ki bu doğru bir yol, bu yolda gitmelisin. Son iki dönemde bir temel atıldı, bu temel de oturdu. Ama bunun gelişimi bir yılda, iki yılda olmaz. Zor ama yapılabilir. Tekrar başarılar diliyorum” diye konuştu.
Trabzonspor Teknik Direktör Ünal Karaman ise A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’e teşekkürlerini sunarak, “Geçtiğimiz yıl önemli bir eşiği aştık. Bu yıl sakatlıklar biraz bizi zorladı. İlk haftalara baktığımızda diğer takımlar bizi ilgilendirmiyor ama iki üç maçta daha istediğimiz sonucu alabilirdik. Gençlerbirliği ve Sivasspor karşılaşmaları Ekuban’ın, Abdülkadir Ömür’ün oynayacağı müsabakalardı. İyi mi oldu, kötü mü oldu başka bir konu. Yerine gelen oyuncu daha çok çaba sarf etti, onları kazanma adına olumlu oldu. Daha çok yolumuz var. Şehrimizin, kulübümüzün daha çok yolu var. Geçen senenin başından beri çok özverili bir duruş var. İyi dilekleriniz ve güzel düşünceleriniz için teşekkür ediyorum” dedi.
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