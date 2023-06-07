İHA

Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, Konyaspor karşısında son oynadıkları Kasımpaşa mücadelesinin 11’ine göre 2 değişiklik ile sahaya çıktı. Tecrübeli teknik adam, Necip Uysal ve Arthur Masuaku’nun yerine Omar Colley ve Umut Meraş’a şans verdi.

Kartal, Konyaspor’a karşı şu 11 ile sahaya çıktı:

“Mert Günok, Valentin Rosier, Necip Uysal, Welinton De Souza, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Salih Uçan, Amir Hadziahmetovic, Jackson Muleka, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar”

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