A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Şenol Güneş, boyun fıtığı tedavisi görmek ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak için geçtiğimiz hafta Trabzon´a geldi. Eski dostlarıyla görüşen Güneş, Trabzonspor´un eski asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu ve Trabzonspor´un eski yöneticilerinden Süleyman Atal ile beraber Trabzonspor´un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı´yı ziyaret etti. Hocasını kente her gelişinde ziyaret eden Güneş, Ahmet Suat Özyazıcı ile eski günleri yad etti.

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