Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi resmen başlarken tecrübeli çalıştırıcı siftahı da yaptı. 12. haftadaki Ümraniyespor maçıyla Vodafone Park'a 3,5 yıl sonra geri dönen Güneş, çiçeklerle karşılandı.

Taraftarın büyük sevgi ve desteğini gören tecrübeli çalıştırıcı maç öncesinde tribünleri tek tek dolaşarak hasret giderdi. Taraftarın sevgisini karşılıksız bırakmayan Güneş tribünleri selamladı.