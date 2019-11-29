A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Trabzonspor efsanesi Özkan Sümer, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Her iki ismi ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten İmamoğlu, “Kendisiyle Trabzonspor’da 2 yıla yakın çalışmış olmak, çok şey öğrendiğim değerli başkanım Özkan Sümer. Trabzonspor’un da simge isimlerinden Şenol Güneş. Hocamın Milli Takım’la elde ettiği güzel başarı. Avrupa finallerine kalmamız… Mutlu olduk. Dünya üçüncülüğü başarısına Avrupa’da yeni bir başarı ekleyeceğini umut ediyorum” dedi.

İmamoğlu, sözlerine, “Şenol Güneş hocamızın, benim kaleci olma ve başlangıç motivasyonum olarak söyleyebilirim” şeklinde devam edince Güneş, “Kaleci olmaman iyi oldu” esprisiyle araya girdi. İmamoğlu da Güneş’in esprisine, “Ama o da insana bir enerji katıyor, hedef koyma konusuna. Çocuklarımda da yaşıyorum onu” karşılığını verdi.

GÜNEŞ: İSTANBUL HERKESİ KUCAKLIYOR

Güneş, gecikmiş bir ziyarette bulunduklarını belirterek, “Hayırlı olsun. Biraz yoğunduk. Sizin de yoğunluğunuz vardı. Daha önce yaptığınız bir işi, Türkiye’nin en büyük şehrinde yapıyorsunuz. İnşallah hem şehrimiz hem de ülke için en iyisi olur. Başarılar diliyoruz” dedi. “Doğum yerimiz Trabzon ama, kader bizi buralara sürükledi” diyen Güneş, “Planlayarak yapmadık bunu. İstanbul herkesi kucaklıyor. İstanbul’u bir ülke gibi düşünürsek, işiniz zor. Allah kolaylık versin. Her birey gibi bize de bir görev düşerse, şehrimize ülkemize hizmet etmeye çalışırız. Zaten yaptığımız iş de kutsal bir görev var Milli Takım’da. Evet, bir oyun gibi görünse de insanları bir araya getiren bir olay, spor olarak görüyoruz. Ötekileşmeyi bir kenara atarak, insanları nasıl birleştirdiğini gördük. Sizin de yolunuz açık olsun” şeklinde konuştu.

SÜMER: GELECEK, İYİ GELECEK...

Sümer de İmamoğlu’nu tebrik ederek, “Ne yazık ki geciktik. Ama sizin yoğunluğunuzla ilgili bir gecikme. Biz, nasılsa bir imkan bulur, size uğrar, dertleşiriz. Bir kısım şeyler paylaşırız. Şenol hocamızın bize yaşattığı çok güzel bir sonuçtan sonra sizi ziyaret daha anlamlı hale geldi. Daha güzel geldi. Daha güzel sonuçları Şenol hocamızla yaşayacağımızı ve sizlerle buluşacağımızı düşünüyorum. Gelecek, iyi gelecek diye düşünüyoruz” dedi. İmamoğlu da her iki isme ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Bu sırada İmamoğlu’na gazeteciler tarafından, “Sizi tebrik etmek için bütün spor kulüpleri geldi, fakat eski yöneticisi üyesi olduğunuz Trabzonspor ziyaretinize gelmedi. Ne düşünüyorsunuz” sorusu yöneltildi. İmamoğlu, bu soruyu, Güneş ve Sümer’i göstererek, “Trabzonspor geldi zaten. Trabzonspor bu! Trabzonspor’da yönetimler, başkanlar gelir geçer…” şeklinde yanıtladı. Güneş ve Sümer, İmamoğlu’na Fransa’nın Lille takımında oynayan eski Trabzonsporlu futbolcu Yusuf Yazıcı’nın, üzerinde tüm arkadaşlarının imzasının bulunduğu 11 numaralı milli takım formasını hediye etti. İmamoğlu’na hediye edilen diğer forma ise Trabzonspor’un genç file bekçisi Uğurcan Çakır’ın 23 numaralı, imzalı kaleci kazağı oldu.