AA

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılması, 2020-2021 sezonunun 21 takımla oynanacak olması ve yabancı kuralının ertelenmesiyle ilgili görüşlerini aktaran Şenol Güneş, şu ifadeleri kullandı:

"Fikrimi yönetime söyledim. Görüş farklılıkları olabilir. Kararlar gözden geçirilmeli. Yeniden görüşülmesinden ve değerlendirilmesinden yanayım. Türkiye'nin geleceği için adım atılmasını isterim. Ülke futbolunda üretime ihtiyaç var. Üretim olmadığı için tüketimde tartışmamız daha büyük oluyor. Tartışma, 'Senin fikrin benim fikrim' şeklinde kalıyor. Kavga yapılacak ortamın tartışmasına girmek istemiyorum. Hedefim A Milli Takım'ın yarışmaları. UEFA Uluslar Ligi'nde 6 maçımız var, 2 hazırlık maçı yapacağız. Marttan sonra dünya kupası elemeleri, haziranda ise Avrupa Şampiyonası var. Seneye eylül, ekim ve kasım aylarında Dünya Kupası elemeleri olacak. Hedefimiz Katar'da 2022 Dünya Kupası'nda yarışmak. Tek hedefim bu. Ülke futbolu için milli takım başarısı çok önemli. İşime bakacağım. Üretimin esas olduğunu kabul ediyorum, diğer konuların suni olduğunu düşünüyorum. Yabancı sınırı ve altyapı... Kararların bazılarına katılmasam bile saygı duymak zorundayız."

"PANDEMİ ÜZERİNDEN PLANLAMA YAPIYORUZ"

A Milli Takım'ın uzun bir aradan sonra 3 ve 6 Eylül'de UEFA Uluslar Ligi maçları oynayacağını hatırlatan Şenol Güneş, şunları kaydetti:

"Pandemi üzerinden planlama yapıyoruz. Liglerin seyri değişti. Oyuncuların bir kısmının ligleri erken bitti, bir kısmı uzadı, bir kısmı ise oynanmadı. Bildiğimiz ve kadroya yeni almayı düşündüğümüz oyuncularımız var. UEFA'nın toplanma tarihleri var. Bu tarihi nasıl öne çekeriz diye düşünüyoruz. Bazı ülkelerde ligler bizim maçlar sonrası başlayacak. Burada da lig başlamayacak. Devamlı oyuncularla irtibattayız. 31 Mart'ta toplanma durumu var. Test yapmak durumundayız. Biraz daha erken toplanmak için çağrı yaptık. 24 Mart'ı düşündüm. 30 Mart öncesinde kampı toplamak istiyoruz. Hazırlık yapıyoruz bunun için. Pandemi sebebiyle çağırdığımız oyuncuların bulunduğu bazı ülkeler, oyuncuların geri dönüşlerinde 15 günlük karantina istiyorlar. Bunu FIFA ile konuşmak gerekiyor. İtalya'dan oyuncu bize geldi, maç için Sırbistan'a gitti, tekrar İtalya'ya gittiğinde çocuğun şansı kalmıyor. Prosedürlerin düzeltilmesi gerekiyor. Hep bunları konuşuyoruz. Pandemiyle yaşıyor ve pandemiyle hayatı planlıyoruz. Sakatlık geçiren arkadaşlarımızın durumu iyiye gidiyor. Müsabaka dönemini görmek istiyoruz. Zor bir dönem. Avrupa Şampiyonası'nda istediğimiz sonuçları almak istiyoruz."

Milli takımda kadro planlamasıyla ilgili de konuşan Güneş, "Kadroyu toparlayıp durum tespiti yapmak ve hedefleri söylemek için bir arada olmak istiyoruz. Cenk Tosun, ekime kadar bizimle olmayacak. Merih Demiral, Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür'ün durumu iyi. Düzelme var ama maç performanslarını bilmiyoruz. Başka takımlara transfer olacak arkadaşlar var. Şu an kulüpsüz olanlar var. Bunları yakından göreceğiz. Belki genç oyuncuları kadroya alacağız. Eylül ayı farklı geçebilir. İnşallah maçlar devam eder. Bu riski de görüyoruz. Bu soru işareti de var. Biz maçlar oynanacak şekilde hazırlanıyoruz." diye konuştu.

"SEYİRCİNİN BİRİNCİ ADAM OLDUĞUNU ANLADIK"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve futbol dünyasına etkileriyle ilgili de görüşlerini aktaran Şenol Güneş, şu değerlendirmede bulundu:

"Krizlerin en üst noktaya çıktığı dönemi yaşıyoruz. Sağlık her şeyin başında geliyor. İlk 3 aylık dönemde neredeyse evden hiç dışarıya çıkmadım. Son dönemde toplantılar oldu zaman zaman. Bir ay uzaklaştım ve dinlendim. Bana iyi geldi. Toplumdaki sıkıntıları görmek beni üzüyordu. İyi mesafe alınmıştı ama 1 Haziran sonrasında herkesin kendisini kollaması gereken dönemde hatalar yaptık. Sayı giderek yükseliyor. Dünyada da kriz devam ediyor. Müsabakaların olduğu dönemde birkaç maça gittik. Maçın rengi yoktu. Hep 12. adam seyirci derdik ama seyircinin birinci adam olduğunu anladık. Seyircisiz futbolun zevkli olmadığını gördük. Kanuni Sultan Süleyman'ın çok önemli bir sözü vardır: 'Halk içinde muteber bir nesne yok, devlet gibi; Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.' Yaşam belli dönem sonra bitecektir. Sevdiklerimizi etkileyen dönem oldu. Sorumluluklarımızın fazla olacağı dönem yaşıyoruz. Hepimizin birlikte düşüneceği bir dönem. Daha çok kendimize bakmamız gerekiyor. Bu savaş hepimizin savaşı. Maçlarda olduğu gibi takım olarak bu savaşta olacağız. Bu, görünmeyen bir düşman. Sabırla ve zamanla yarışıyoruz. Sabır ve zaman en büyük silahımız olacak. İnşallah düzeliriz. Dünya'ya ve Türkiye'ye sağlıklı ve güzel günler getiririz."

"YABANCI ALSAN DA ALMASAN DA ÜRETECEKSİN"

Güneş, altyapıdan futbolcu yetiştirilmesinin öneminin altını çizdi.

"Üretim yapmadığınız yerde yarışmanız iyi olmaz." diyen Güneş, "Ürettiğin için oyuncu dışarı çıktı. Üreteceksin, yabancı alsan da almasan da üreteceksin. Ürettiğin zaman ihtiyacın yoksa niye alacaksın. Bugünkü durumumuz bundan önce yaptıklarımızın karşılığı olan bir durumdur. Bundan sonra daha iyisini yapmak için yeni politikalar üretmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu söyleyebilirim ama bunu 'ben yabancı istemiyorum, o yabancı istiyor' kavgası içinde yaptığımız müddetçe bize sonuç getirmez. Sadece kavgayı, tartışmayı büyütür. Bunların bir yıl sonra gündeme gelmesini, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nın önüne koymak istemiyorum. Bu şampiyonalarda alacağımız sonuçlar, oynayacağımız oyunlar iyi olduğu zaman bunların daha güzel, kolay yapılacağını düşünüyorum."

"1. KATEGORİYE ÇIKTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Milli takımın hazırlık maçı programı hakkında bilgi veren Güneş, tekliflerin diğer ülkelerden geldiğine işaret etti.

Belçika'dan da hazırlık maçı teklifi geldiğini dile getiren Güneş, A Milli Takım'ın güçlü takımlarla özel maçta karşılaşacak olmasına ilişkin "Milli takıma rağbet olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin aldığı sonuçlar itibarıyla değerinin, öneminin artığını biliyoruz. Başarı da gelince güzel bir durumdayız. Almanya, Hırvatistan'dan teklif geldi, biz kabul ettik. Şimdi Belçika var, hocasıyla görüştük. Onlar talep etti, olumlu bakıyorum. Güçlü takımlar olsun istiyorum. Bu tip takımlarla kendi yerimizi tayin etme şansımız var. Zaman zaman daha zayıf takımlarla da taktik olarak oynayacağız." şeklinde görüş belirtti.

Güneş, "Bir ara üst klasman takımları kendi aralarında oynuyordu. Daha alt takımlar da kendi aralarında oynamak zorunda kalıyordu. Bizim o konuda birinci kategoriye çıktığımızı düşünüyorum. Bunu kullanmak ve değerlendirmek durumundayız." değerlendirmesinde bulundu.

"ARTIK TESADÜFE BIRAKACAĞIMIZ BİR İŞ DEĞİL"

İzlanda maçının ardından kullandığı "Türk futbolunun modelini ve stilini yeniden dizayn etmemiz gerekiyor." sözlerini açan Güneş, şunları kaydetti:

"Aslında o konuda çok çalışmıştım. Antrenörler, futbolcu ve hakemler derneği, medyayla paylaştım. Onlar da öncü olmamı istediler. Ben öncü olurum ama birlikte yapacağımız bir iş. Kulüplerin kurumsal yapısı, ekonomik dizayn, tesislerin daha kullanılır hale getirilmesi, okulların futbol kulüpleriyle bağlantılı olması, okul ve spor beraber gitmez düşüncesinin değiştirilmesi gibi çok büyük projeler var. Bunlara akademi, fabrika diyelim. Artık tesadüfe bırakacağımız, belli bir kesime bırakacağımız bir iş değil. Tarımda, sanayide olduğu gibi yatırımı olan ama karşılığını alan bir ülke olmak zorundayız. Ürettiğimiz oyuncuları yurt dışına göndermemiz gerekiyor. Bu şartlara göre kısmen bunu yapıyoruz. Bugün yapmıyoruz desek yanlış olur. Oyuncularımızın sayısını ve kalitesini artırmak gerekiyor. Ürettikten sonra değerli kılmalı, bunları yurt dışına gönderelim, döviz olarak da kazanalım, ülke tanıtımını yapalım."

"En kötü ihtimalle de o oyuncularımız kendi alt ligilerinde oynar." ifadelerini kullanan Güneş, "Hiç olmazsa futbolcu okuyamaz, entellektüel seviyesi düşük düşüncesinden sıyrılmamıza yararı olur. Bunlar aslında yapılabilecek şeyler." diye konuştu.

"HAYAL SATACAK HALİM YOK AMA HAYALLERİM VAR"

Güneş, hücumda yeni alternatifler bulunması gerektiğini belirterek, "Eldeki oyuncuları iyi kullanmak gerekiyor. Biz bunu zaten yapıyoruz. Hayal satacak halim yok ama hayallerim var. Hayallerim üretmek, daha iyisini yapmak, çalışmak, zamana yaymak, emek vermek, ders almak, ders vermek, doğruyu bulmak. Cenk var Burak var, Enes geliyor Ahmet Kutucu geliyor. Sayı az. Fransa'ya bakınca milli takım görmemiş birçok oyuncusunun peşinde koşuyor bizim takımlarımız. Sol bek diyelim, kendisine teşekkür ediyorum. Ben Umut'u (Meraş) geçecek oyuncu arıyorum. Umut, Bursaspor'dan Fransa'ya ikinci lige gitti. Biz o mevkide kaç oyuncu ürettik. Üretmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz'ın 35 yaşında olmasına karşın Fransa'ya gittiğine dikkati çeken Güneş, "Biz de Burak'ı parçalamak için uğraşıyorsak bir yerde hata var. Futbol kültürümüzü, zihniyetimizi oturtalım. Bu demek değil ki ben ya da Burak yanlış yapmıyor. Eleştirinin üslubunu düzeltelim diyorum. Geçen yıl Şampiyonlar Ligi oynayan takıma transfer oluyor. Onu satarak para kazanmış olduk. Biz tersini yapıyoruz. Avrupa'daki yaşlı oyuncuları alıyoruz. Onların ülkemize gelmesinden başarı bekliyoruz. Var Burak gibi oyuncularımız." diye konuştu.

Kulüplerdeki hocalarla diyalog kuracaklarını ve altyapı hocalarıyla görüşeceklerini dile getiren Güneş, şöyle devam etti:

"Teknik, taktik olarak, beceri olarak değil mental olarak karakter olarak, hayata bakış olarak yarışa hazırlamamız gerekecek. Çocukluktan başlayıp yukarıya kadar devam etmemiz gerekiyor. Kişiliğini de verirseniz güçlü bir karakterle futbolu da daha yukarıya çıkar. Futbolcu üretecek bir ülkeyiz, buna da ihtiyacı olan bir ülkeyiz. Almanya'da gençlerin futbola yönelme oranı az. İhtiyaçları yok. Bireysel olarak iş kolu olarak ikinci plana atabiliyor. Ağır iş çünkü. Bizde ihtiyaç olarak görülüyor. Tıpkı NBA'deki siyahilerin basketboldaki durumu gibi. Trabzon, Bursa, Adana, Kocaeli, Sakarya buna müsait. Altınordu bunu iyi yapıyor. Kurumsal olsun istiyoruz. Orada da mevkileri belirlemek gerekiyor. Benim önceliğim eldekileri iyi kullanmak. Forvetlerimiz daha fazla gol atsın, açıklar golcü olsun, bekler hücuma çıksın. Alacağımız yeni isimler var onları da göreceğiz. Maalesef ülkemizde az oyuncu üretiyoruz. Bu nüfusa göre az oyuncu üretiyoruz. Ekonomisi, tesisi, eğitimi hepsini ele alacağız."

MİLLİ TAKIM'A ÇAĞIRACAĞI YENİ İSİMLER

Şenol Güneş, milli takıma çağrılacak yeni isimlere dair "İki isim verebilirim. Mert Müldür'ü çağırdım, bir de Orkun Kökçü var." dedi.

Mert Çetin ve Ertuğrul Ersoy isimlerini de ekleyen Güneş, "Son kadro durumuna da bakacağım ama bunların bazılarını alacağız. Bunların bazılarını alıp takımda birlikte olacağım." yorumunu yaptı.

Umut Meraş'ın gösterdiği performansına vurgu yapan Güneş, "Orada eksiklerimiz vardı alternatif de yoktu. Umut Meraş özellikle Fransa deplasmanında ve buradaki İzlanda maçında iyi doldurdu orayı. Hasan Ali de buradaki Fransa maçında iyiydi ama bir sakatlık geçirdi. Şimdi de Başakşehir'e transfer oldu. Beklediğimden iyi oynadı. İnşallah daha iyi olur. Onun dışında sıkıntılarımız olmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Rezerv ligin yabancı oyuncu sayısının alanına sokulmaması gerektiğini belirten Güneş, "Sadece başlıkları söylüyorum Üretim, üretim üretim... Bunları benle bir sene sonra konuşun." görüşünü dile getirdi.

BEŞİKTAŞ - PAOK MAÇI

Beşiktaş'ın Yunanistan'ın PAOK takımıyla oynayacağı Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına dair Türkiye temsilcisinin başarılı olacağına inandığını söyledi.

Beşiktaş'ın büyük camia olduğunu ve iyi işler yaparak ekonomisini düzelttiğini ve yarış içinde kalmaya çalıştığını aktaran Güneş, "Trabzonspor men cezası alınca Beşiktaş'a sıra geldi. Trabzonspor'a yapılanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ı oyuncusu, hocası, başkanı ve camiasıyla turu geçmeye yakın olarak görüyorum. Olympiakos ile oynamıştık oranın şampiyonuydu. PAOK da iyi bir takım, rekabetten kaynaklanan sıkıntı var. Buradan giden insanların bir kısmının oluşturduğu bir gerginlik var. Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginlikten yaşanan sorunlar var. Belki maçın başka yere alınması gerekebilir. Sadece Beşiktaş'a değil tüm takımlarımıza başarı diliyorum." diye konuştu.

Kulüplerin başarısının kendisini mutlu edeceğini vurgulayan Güneş, şöyle devam etti:

"Sıkıntılarımız var. Ön elemede puanlarımız gidiyor, eriyor. Sanki yakın zamanda birinci takımımız ön eleme oynayacak gibi gözüküyor. Milli takım başarısı çok önemli. Avrupa'daki takımların başarısı önemli. Ülke futbolunun başarı göstergesi bunlar. Siz burada ne yaparsanız yapın gösterge orada. Oyunculara 'Transferi Avrupa maçlarından ve milli takım performansıyla yapıyorsunuz' diyorum. Cenk Tosun bunun en güzel örneklerinden biri. İnsanlar ümit milli, genç milli takımları takip ediyor."

"EMRE BÜYÜK FUTBOLCU"

Emre Belözoğlu'nu Avrupa Şampiyonası kadrosuna almayı planladıklarını ifade eden Güneş, "Oynasa da oynamasa da gelecekti. Oyuncu olarak, kaptan olarak onu önemsiyordum. Çok büyük katkıları oldu." dedi

Emre'nin zaman zaman agresif görüntüleri olsa da milli takımda tam tersi şekilde davrandığına dikkati çeken Güneş, "İnsanların hataları olabilir ama Emre büyük futbolcu, Çok güzel başladı, çok güzel bitirdi. Yüz defayı geçen milli takım sayısı var, büyük kulüplerde milli takımlarda uluslararası alanlarda oynadı. Şimdi yöneticilik kısmına geçti. Avrupa Şampiyonası'na katılmak onun da hakkıydı. Oraya da gelirse başımızın üstünde yeri var ama oyuncu olarak gelebilme şansı var mı ona bakmak lazım. O hala oynar, o inat var. Kırk yaşında 41 kere maşallah durumuna geçti. Bütün oyuncularımız öyle olsun isterim." şeklinde konuştu.

"BAŞAKŞEHİR ŞAMPİYONLUĞU AVRUPA'DA TAÇLANDIRMALI"

Güneş, şampiyonluktan dolayı Medipol Başakşehir'i tebrik ederek, "Ligde elde ettiği başarı güzel ama bunu Avrupa'da taçlandırması önemli. Avrupa'da Türkiye'yi iyi temsil etmesi lazım. Başakşehir, az taraftarına rağmen kendi içinde kurduğu düzenle başarı kovalıyor. Şampiyonlar Ligi zor bir yarışma. Ayrı bir futbol oynanıyor, ayrı bir dünya ve heyecan var. Avrupa'da elde edilecek başarılar önemlidir." ifadelerini kullandı.

Pandemi şartlarında taraftarsız oynanan maçların Medipol Başakşehir'in lehine olduğunu aktaran tecrübeli çalıştırıcı, "Bunu diğer takımlar yapamadı, taraftarsız oynayamadılar. Trabzonspor da başarılıydı ama son anlarda kaybetti. Beşiktaş geriden gelerek arayı kapattı. Sivasspor çok başarılıydı ama pandemi sonrası hayal kırıklığı yaşattı. Bunun nedeni kadro darlığı olabilir. Yine de Sivas'tan dar kadrosuna rağmen bir şampiyonluk bekliyorum." yorumunda bulundu.

"ŞAMPİYONLUĞA GİDEN TAKIMIN HOCA DEĞİŞTİRMESİ DOĞRU DEĞİL"

Trabzonspor'un büyük bir camia olduğunu vurgulayan Şenol Güneş, bordo-mavililerde şampiyonluğa giderken yapılan teknik direktör değişikliğini doğru bulmadığını ifade etti.

Her dönem takımlarının yanında duran Trabzonspor taraftarının önemine dikkati çeken Güneş, "Trabzon'un her şeyi var, en önemlisi de takımını yalnız bırakmayan büyük bir taraftar kitlesi var. Bu sene de bir numaraydılar çünkü her dönem, iyi günde kötü günde takımın yanında oldular. Önemleri, pandemi sonrası taraftar olmayınca daha iyi anlaşıldı. Yönetimin de başarılı olduğunu düşünüyorum ama hoca değişiklikleri yaşandı. Şampiyonluğa giden takımın hoca değiştirmesi doğru değil. Ekonomiyi düzeltirken yarışta tepedeydiler. Beklentiyi artırmaları baskı yarattı. Pandemi gelince de sıkıntı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor'un her sene şampiyonluğa oynayacak bir takım olduğunu savunan Şenol Güneş, "Taraftar kitlesi var, lobisi var, gücü var. Camiası büyük. Kadrosunun da iyi olduğunu düşünüyorum. Ekonomiyi düzeltirken iyi kadro yaptılar. Gol sorunu yoktu. Eksik tarafları tamamlanırsa daha iyi olacak. Kalecileri Türkiye'nin en iyi kalecilerinden biri olmasına rağmen stoperlerde sıkıntı var. Bunları dışarıdan bakarak söylüyorum. Kendi şehrimin takımı, orada doğdum, büyüdüm, başarılar gördüm. Türkiye'nin iyi bir Trabzon'a ihtiyacı var, Trabzon'un da birlik ve beraberliğe ihtiyacı var." diye konuştu.

"UĞURCAN ÇAKIR, TÜRKİYE'NİN ÜSTÜNDE BİR KALECİ"

Süper Lig'de iyi futbolcuların mücadele ettiğini kaydeden 68 yaşındaki teknik direktör, "Mert Hakan Yandaş, çıkış yaptı, ona yeni bir oyuncu olarak bakmak lazım. Kalecileri ayrı tutarak söylüyorum. Uğurcan Çakır, Türkiye'nin üstünde bir kaleci. İnşallah üstüne koyar. Bu söylemi de çok kullanmam çünkü abartılı konuşmalar oyuncuları ve kamuoyundaki beklentileri bozabiliyor ama son maçlarda o da takımla beraber düşüşe geçti." şeklinde görüş belirtti.

"KLASİK FORMAYI İLK MÜSABAKADA GİYECEĞİZ"

Hazırlanan yeni milli formaya değinen Güneş, "2020 Avrupa Futbol Şampiyonası için hazırlanmış formamızı, oynayacağımız ilk müsabakada giyeceğiz. Ayrıca Dünya Kupası için Katar'da giyilecek ayrı bir forma yapılıyor. Klasik formayı halk benimsedi. Üzerinde günümüze uygun dizaynlar yapıldı. Şekil olarak çok takılmıyorum. Mili formayı giymek onur ve gururdur ayrı bir heyecan ve coşkudur. Her Türk ferdi de milli formayı giymek ister. O yüzden milli takımın yeri ayrıdır." şeklinde konuştu.

"ÜRETİM OLMAZSA HAZIRA DAĞ DAYANMAZ"

Türk futbolunun üretmesi gerektiğini vurgulayan Şenol Güneş, "Türk futbolunda rakamlar büyüdü ama karşılığı bizde yok şu anda. Karşılığı olmayınca şişirerek gitmek doğru değil. Karşılığını almak için çözüm aranıyor. Mevcut rakamlar yükseldikçe ödemeleri yapmak için çözüm aranıyor. Sponsorlarda düşüş olunca maç biletleri olmayınca oyuncu satışından da kazanamayınca sıkıntı yaşanıyor. Dışarıdan oyuncu alıp satarak para kazanabiliyorsanız güzel ama yapamıyorsanız bunun sonu yok. Üretim olmazsa hazıra dağ dayanmaz." yorumunu yaptı.

"BAYERN MÜNİH KUPAYA DAHA YAKIN"

Almanya'nın Bayern Münih ile Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi final maçına da değinen Güneş, "PSG'nin de yıldız oyuncuları var ama Bayern Münih, hem fizik gücü hem oyun anlayışı olarak çok güçlü oynuyor. Zor maç olacaktır, her sonuç çıkabilir ama Bayern Münih'in kupaya daha yakın olabileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.