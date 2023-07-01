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Şenol Güneş'ten şampiyonluk mesajı

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Giriş: 01.07.2023 - 22:27 | Güncelleme: ABONE OL
Şenol Güneş'ten şampiyonluk mesajı
AA

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı.

Dar alanda yapılan çift kale maçla devam eden antrenman, kondisyon koşularıyla sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.

Şenol Güneş'ten şampiyonluk mesajı

Kurban Bayramı'nın son gününde bir araya gelen siyah-beyazlılar, antrenman öncesi bayramlaşma töreni gerçekleştirdi.

Teknik direktör Şenol Güneş, törende yaptığı konuşmada, "Yeni bir sezona başlayacağız. Öncelikle bayramınızı kutluyorum. Bayramın son günü bizim ilk günümüz. Umarım ilk günden itibaren güzel çalışmalar olur. Camianın beklediği bir şampiyonluk var. Geçen sene çok maç kazandık ama üçüncü olduk. İkiye de çıkamadık. İkinci de olsaydık bizim için cazip değildi. Hedef şampiyonluk. Onun için geçen sene bıraktığımız yerde değil onun üstünde olmak zorundayız. Yeni dönemde yeni şeyler yapıp, kendi üzerimize de bir şeyler katıp daha iyi olmak istiyoruz. Yeni katılan oyuncuların da eldeki oyuncuları geçmesi gerekiyor. Alacağımız oyuncular olabilir, giden oyuncular olabilir, bunlar işin doğasında var. Bütün oyuncu arkadaşlara söylüyorum. Burada ciddi bir şekilde çalışıp kalanların takıma katkı yapmasını istiyoruz." diye konuştu.

Öte yandan futbolu bırakan ve Güneş'in teknik ekibine dahil olarak bugün antrenörlük kariyerinin ilk gününü geçiren eski futbolcu Burak Yılmaz da antrenmanda görev aldı.

Yılmaz, yaptığı konuşmada, "Benim için yeni bir dönem. Yaklaşık iki ay önce sizin tarafınızdaydım, şimdi bu tarafa geçtim. Başkanımıza, yönetim kurulumuza, hocama ve camiamıza teşekkür ediyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Sizlerin yardımlarını bekliyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

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