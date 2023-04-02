Şenol Güneş'ten Saiss ve Rosier açıklaması!

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisi öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Güneş, "Bu rekabetin dostluk içerisinde, güzel bir oyunla sahneye sunulmasını bekliyorum. Oyuncuların başrol oynayacağı, senaryonun gerçeğe dönüşmesi için oyuncuların elinden geleni yapacağını düşünüyorum. Rakibin iyi oyuncuları var. Sahada olmasa bile iyi hocaları var. Bundan sonra başrolde oyuncularımız olacak. Senaryonun gerçeğe dönüşmesi için bütün oyuncularımız elinden geleni yapacak" dedi.

Ayrıca Romain Saiss ve Valentin Rosier hakkında da konuşan tecrübeli teknik adam, "Rosier boynundan ameliyat olduğu için kadroya almadık. Saiss'in de kayınbiraderinin çocuğu vefat etti. Kararı kendisine bıraktım. Aile olayı, üzücü bir olay. Tabii ki aramızda olmamasına üzüldüm" ifadelerini kullandı.

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