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Şenol Güneş'ten Kaan Ayhan yanıtı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'in 21. haftasında sahalarında oynayacakları Alanyaspor maçına iyi hazırlanmaları gerektiğini çünkü cesur bir ekiple mücadele edeceklerini söyledi

Giriş: 24.01.2023 - 16:56 | Güncelleme: ABONE OL
Şenol Güneş'ten Kaan Ayhan yanıtı ve transfer açıklaması
İHA / HABERTURK.COM

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında evinde Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

İdman öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yoğun maç programlarının olduğuna dikkat çeken Güneş, "Biz de ona göre hazırlanıyoruz. Josef sakat, Saiss’in hafif sakatlığı var. Ghezzal idmana katıldı. Başka sakat oyuncumuz yok. Üç de cezalı oyuncumuz var. Ghezzal ne zaman sağlıklı olursa o zaman oynar. Önce sağlık, acele etmeye gerek yok. Corendon Alanyaspor iyi bir takım. Cesur bir şekilde oynuyorlar. Corendon Alanyaspor maçını kazanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarına ilişkin ise Güneş, "Transfer döneminde gelen olur, giden olur. Kimlerin geleceğini bilmiyoruz. Birçok isim konuşuluyor. Bizim gündemimiz antrenman. Corendon Alanyaspor maçına iyi hazırlanmalıyız" diye konuştu.

Kaan Ayhan'la ilgili soruyu da yanıtlayan Güneş "Transfer işine ben bakmıyorum. Ben idman işine bakıyorum. Kaan'ı ben de gazeteden okuyorum" dedi.

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