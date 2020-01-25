25 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Altınordu’nun Torbalı ilçesindeki Metin Oktay Yerleşkesi'nde kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan ve altyapı sporcuları tarafından karşılanan Güneş, bir süre Serpil Hamdi Tüzün Sahası'ndaki Altınordu ile Bursaspor 19 yaş altı takımları arasında oynanan ve 3-3 biten maçı izledi.
Müsabakadan sonra her iki takımın soyunma odasını ziyaret eden Güneş, Altınordu soyunma odasında futbolculara hitaben yaptığı konuşmada, karşılaşmanın heyecanlı geçtiğini, skordan ziyade futbolcuların her maçta oyun anlamında kazanımlarının olduğunu söyledi.
Genç oyunculardan kendilerine güvenmelerini isteyen Güneş, şöyle konuştu:
"Okulunuzu okuyun, hayatınızı değerlendirin ama futbolu da en iyi şekilde yapmaya çalışın. Çok şanslısınız, güzel bir tesisiniz, başkanın heyecanı, iyi niyeti var. Geçmişte biz amatörken 50 sene önce, sizin için tarih olacak bir şey. Malzemesi olmayan, tesisi olmayan, eğitimcisi olmayan dönemden bugüne geldik. Dolayısıyla sizin başlangıcınız çok daha avantajlı. Sizin sıkıntınız, üzerine ne koyacağınız. Onun için özgür olun, yaratıcılığınızı kullanın. Bir başkası gibi olmayın, kendiniz olun. Herkesten faydalanın ama kendiniz olun. Messi, başka Messi yok. Ronaldo, başka Ronaldo yok. Kendiniz olun ama onu iyi yapın. Kendiniz üretin, katın bir şeyler.”
Güneş, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Altınordu tesislerindeki futbolculardan gurur duyduğunu, kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın gayretleriyle oluşturulan tesisin birçok imkana sahip olduğunu söyledi.
Futbol altyapılarının birer fabrikaya dönüşmesi gerektiğini kaydeden Güneş, şöyle konuştu:
"Futbolun kalkınması için yeni bir devrim yapmak gerekiyor. Almanya'nın yaptıklarının üzerine yeni şeyler yapmamız gerekiyor, biz hiç yapmadık. Biz tesadüfen büyüdük, mahalle arasında oynarken büyüklerin bize yol göstermesiyle bu işi yapıyorduk. Tesadüfen futbolcu olduk, sonra tesadüfen en yetkili yerlere geldik. Tesadüfen iş yapalım demiyorum. Planlı, programlı, vizyon çizerek yapalım. Avrupa'dan da dersler çıkaralım, alalım, bize uygun yapalım."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!