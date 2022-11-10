"BAŞKANIN KARARI 1 GÜNDE DEĞİŞTİ"

"Turnuvada iyi gitmediğimiz dönemde, değişikliği saygıyla karşılarım. TFF, bana bir görev verdi. Kötü sonuçlar geldiğinde, bunu başkasına yıkmam. Turnuvanın ortasındaydım, başkan devam etmemi istiyordu ama bir gün sonra karar değiştirdi. Kamuoyunda öyle bir düşünce oldu. Başkana da 'Nasıl isterseniz yapabiliriz' dedim. İstifa soruldu, gelişen ortamda her şey olabilir. Ben ayrılsam 'Yarıda neden bıraktınız?' denecekti. Kalsam 'Neden değişmediniz?' olacaktı. Beşiktaş da aynı şey oldu, şartlar örtüştü."