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Şenol Güneş ile Dele Alli arasında özel görüşme: Bu takımın beyni... - Beşiktaş haberleri

Şenol Güneş'ten Dele Alli ile özel toplantı

Beşiktaş'ta Dünya Kupası için takıma verilen izin sona erdi ve futbolcular çalışmalar için Nevzat Demir Tesisleri'ne geri döndü. Şenol Güneş'in ise İngiliz futbolcu Dele Alli ile 2 saati aşan bir süre görüştüğü öğrenildi

Giriş: 27.11.2022 - 12:25 | Güncelleme: ABONE OL

  • Beşiktaş'ta Dünya Kupası için verilen iznin sona ermesiyle futbolcular çalışmalar için tesislere geri dödnü. Şenol Güneş'te, İngiliz futbolcu Dele Alli ile özel bir toplantı gerçekleştirdi.

  • ''KATAR'DA OLMANI BEKLERDİM''

    Tecrübeli teknik direktör Güneş'in Dele Alli'ye, “Seni burada görmem hoş olmadı! Şu an Katar’da olmanı beklerdim. Daha önceleri olduğu gibi Milli Takım’da olman lazımdı. O halin ile bu takımın beyni olursun. Bu halin ile kadroya zor girersin. Birçok örnek var. Mario Gomez, Ricardo Quaresma, Burak Yılmaz gibi... Yeniden milli takımlarına döndüler, transferler yaptılar. Sıra sende. Ara transferi sana göre yapacağız. Kalite olarak örnek verdiğim hiçbir oyuncudan geride değil, öndesin” dediği öğrenildi.

  • Şenol hocanın kendisiyle yaptığı bu konuşmanın ardından söz alan Alli’nin de “Sizi çok iyi anladım. İzinli günlerimde özel hocalar ile çalıştım. Maç ve fiziki açığımı kapatıp beklentilerinize cevap vereceğim. Bunu kendimde görmesem, dönüş biletimi iptal ederdim” karşılığını verdiği kaydedildi.

  • Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, önceki gün Nevzat Demir Tesisleri’nde bir basın toplantısı düzenlemişti.

    Güneş, sezon başında İngiliz ekibi Everton’dan kiralık olarak transfer edilen Dele Alli için, “Alli, kendi futbol hayatında dibe vurmuşken, çıkış yapabilir. ’Sen bana bir adım at, ben sana üç adım atacağım’ dedim ona. Gomez ilk geldiğinde o hırsla ve arzuyla çalışmayı düşünmeseydi çıkış yakalayamazdı ve milli takıma gidemezdi. Dele Alli, çok daha genç. Çalışmayla çok gelişeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullanmıştı.

  • Beşiktaş formasıyla bu sezon 8 resmi maça çıkan Dele Alli, bu maçlarda 2 gol kaydetmeyi başardı.

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