Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, önceki gün Nevzat Demir Tesisleri’nde bir basın toplantısı düzenlemişti.
Güneş, sezon başında İngiliz ekibi Everton’dan kiralık olarak transfer edilen Dele Alli için, “Alli, kendi futbol hayatında dibe vurmuşken, çıkış yapabilir. ’Sen bana bir adım at, ben sana üç adım atacağım’ dedim ona. Gomez ilk geldiğinde o hırsla ve arzuyla çalışmayı düşünmeseydi çıkış yakalayamazdı ve milli takıma gidemezdi. Dele Alli, çok daha genç. Çalışmayla çok gelişeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullanmıştı.