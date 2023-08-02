Şenol Güneş'ten Cenk Tosun ve Ghezzal açıklaması!

"ZOR MAÇ OLACAK"

"Hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. Bu bir tur maçı. İlk maçta zorlandık, zorlanabiliriz. Futbol böyle bir oyun, ihmale gelmiyor. Kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Rakibe hazır olacağız. Ne yapmak istediklerini biliyoruz. Planlarımız, hazırlıklarımız var ama hepsi sahada olacak. Oyuncularımın konsantrasyonlarından memnunum. Umarım güzel bir maç olur. Kazanıp dönmek istiyoruz. Aynı şey rakip için de geçerli, iyi oyuncuları var ve iyi oynuyorlar. Yarın bizim için zor bir maç olacak."