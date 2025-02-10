Şenol Güneş'ten Arda Turan'a övgü!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Eyüpspor'u ağırlayacak olan Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, karşılaşmayı değerlendirdi.

Kadroya yapılan takviyelere değinen Güneş, "İlk 11'imiz bu sezon gelen oyunculardan kurulu genelde, yeni bir kadro kurmaya çalışıyoruz. Yavaş yavaş düzeltmeye çalışıyoruz. Hücumda elimizdeki imkanlar arttı. Mendy'nin eksikliği sebebiyle bir değişikliğe gittik, Mo'yu oraya alıştırmaya çalışıyoruz. Oyun olarak daha iyiye gidiyoruz ama yeterli değil. Her sahaya çıktığımızda rakibimize üstünlük kurmamız lazım. Futbol oynuyoruz, sahada kalmaya çalışıyoruz." dedi.

"ARDA TURAN EN İYİLERDEN BİRİSİ"

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan hakkında konuşan Güneş, "Arda Hoca, oyuncuyken Türkiye'nin en iyi oyuncularından biriydi, hoca olarak da Türkiye'nin en iyi hocalarından birisi olduğunu düşünüyorum. Ligin en az gol yiyen takımı ile oynayacağız, Berke çok iyi sezon geçiriyor. Bulundukları yeri hak ettiklerini düşünüyorum. Biz de olmamamız gereken bir yerdeyiz, zor bir maç olacak." ifadelerini kullandı.