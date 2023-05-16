DHA

Zeki Demirkubuz´un film ve belgesellerle birçok insana çok şey kattığını belirten Şenol Güneş, "Zeki Beyi önceden tanımıyordum. Eskiden uzaktan takip ettiğimiz bir yönetmen, bir sanatçı olarak takip ettiğimiz bir isim olarak çok şey vadeden birisi. Bugün fotoğraf sergisi gerçekleştirdi. Daha önce sinema ve belgesellerle çok şey kattı herkese. Yıllar önce Beşiktaş'a geldiğimde hayata karşı ortak değerlerimiz olduğunu gördük. Hayatımız önemli, hayatta çalışmak ve iş yapmak da çok önemli. Ama nefes alacak alanlar sanat ve spordur. Sporun bir tarafında yarışmacı olarak bir yer alırken, toplumsal bir hareketin öncüsü gibi görünüyoruz. Sanata baktığımızda da Zeki bey bunu mütevazı ve ses getirerek gerçekleştiriyor. Mütevazı yönünü çok seviyorum. Altın, çamurda da olsa altındır. Biz bunu görebiliyoruz. Böyle bir sergi yapma düşüncesini biliyordum. Açılışa gelemedik, bugüne nasip oldu. Oyuncularımızın da hayata bakışı çok değerli. Futbol, hayatın kendisi. Futbol bir topla oynanıyor, gol çok önemli ve golün ne zaman, nasıl geleceği belli değil. Sanatta da aynı durum söz konusu. Oyuncularımızın da genel kültürünün iyi olması, futbolunu zenginleştiriyor. Güçlü karakterleri ve genel kültürleriyle çok daha iyi olacaklar" diye konuştu.

"TARAFTARLARIMIZIN MUTLU OLMASINI İSTİYORUZ" Kalan 3 maçı da kazanmak istediklerine dikkat çeken tecrübeli teknik adam, şu ifadeleri kullandı: "Adana Demirspor maçı için çok çalışıyoruz. Tribüne gelen çocuklu aileler, Anadolu'nun her yerinden gelenler mutlu olmak istiyorlar. Futbolcular işini iyi yaptığında, sonuçlar iyi geldiğinde, güzel futbol olunca herkes mutlu oluyor. Taraftarlarımız da bunu hissettiriyor. Birçok maçımızı iç sahada onların desteğiyle aldık. Şu anda sanat günümüz. Futbola çok girmeyelim. Bütün taraftarlarımızın mutlu olmasını istiyoruz. Kazanmak istiyoruz, onlar da kazanmak istiyor. Gayet başarılı bir takım. İnşallah güzel bir maç olur. İki iyi takımın maçı. Kalan 3 maçı kazanmak istiyoruz. Onlar da yarışta bizi yakalamak için kazanmak isteyeceklerdir."

"SANATTAN ANLAMAK, NE GÖRDÜĞÜNÜZDÜR" Sanattan anlamanın kişinin kendi gördüğüyle alakalı bir durum olduğunu söyleyen Şenol Güneş, "Sanattan anlamak, ne gördüğünüzdür. Mesela şurada martılar var. Ben bazen Caddebostan sahilde yürüyorum, martıları görüyorum. Şehir içinde arabanın üzerinde martı görüyoruz ve "Burada ne işi var" diye kızıyoruz. Ama burası aslında onlarındı, biz burayı işgal ettik. İnsanın dikkati ve gözü nereye kayıyorsa, sanat böyle bir şeydir" dedi.

ZEKİ DEMİRKUBUZ: ŞENOL HOCAMIZIN GİTTİĞİ HER YER BÜYÜYOR, ANLAMLANIYOR Ziyaretleri için Şenol Güneş ve futbolculara teşekkür eden Zeki Demirkubuz, "Taraftarı olduğum ve özellikle bu sene inanılmaz bir minnet duyduğum Şenol hocam ve futbolcularımız geldi. Böyle bir şey düşünmüyorduk biz. Bu ülkenin umut dağıtan adamlarından biri olarak Şenol hocamızın gittiği her yer büyüyor, anlamlanıyor, şenleniyor. Kendisine teşekkür ediyorum. Antrenmandan çıkıp gelmişler, zahmet oldu. Benim en mutlu olduğum Beşiktaş´ın yöneticisi, teknik direktörü ve pek çok şeyi olarak bizi çok onurlandırdı. Çok teşekkür ederim kendisine.

GÜNEŞ: BURAYA GELDİĞİMİZDEN ABOUBAKAR´IN HABERİ YOK Öte yandan açıklamaların ardından Şenol Güneş ve futbolcular, Demirkubuz´a isminin yazılı olduğu 10 numaralı Beşiktaş forması hediye etti. Şenol Güneş´in hediye takdimi sırasında "Normalde 10 numarayı Aboubakar giyiyor ama buraya geldiğimizden haberi yok. İnşallah 5 sene sonra da Necip´in formasını hediye ederiz" ifadeleri ortamda bulunanları güldürdü.

CENK TOSUN: ENTERESAN FOTOĞRAFLAR GÖRDÜK Güzel bir sergi olduğunu dile getiren Cenk Tosun ,"Burada çok güzel, enteresan fotoğraflar gördük. Zeki bey bize açıkladı. Dünyanın her tarafında çok güzel fotoğraflar çekmiş. Çok enteresan fotoğraflar çıkmış ortaya" şeklinde konuştu.

NECİP UYSAL: HERKESİ BU SERGİYE BEKLİYORUZ Siyah-beyazlı ekibin takım kaptanlarından Necip Uysal ise Beşiktaşlı taraftarları Zeki Demirkubuz´un sergisine davet etti. Necip, "Zeki ağabey çok iyi Beşiktaşlı. Çok güzel bir fotoğraf sergisi yapmış. Herkesi bu sergiye bekliyoruz" dedi.

GEDSON: İLGİNÇ BİR SERGİ Beşiktaş´ın Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes ise "Gerçekten ilginç bir sergi. İtiraf etmeliyim ki çok fazla anlamıyorum sanattan, resimden ama gördüğüm kadarıyla gayet iyi" diye konuştu.

OMAR COLLEY: FOTOĞRAFLAR KENDİ ADINA KONUŞUYOR OLABİLİR Sergide yer alan fotoğrafların çok farklı anlamlar taşıyabileceğine değinen Omar Colley, "Burada olmak mutluluk verici. Buradaki fotoğrafların çok farklı şehirlerden geldiğini öğrendim. Bazı fotoğraflar da kendi adına konuşuyor olabilir, çok farklı bir şey ifade ediyor olabilir. Önemli olduğunu düşünüyorum. Beşiktaşlı futbolcular olarak burada olmak gurur verici. Böyle bir fırsat verildiği için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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