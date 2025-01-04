Şenol Güneş: Oyun üstünlüğümüz, skor üstünlüğüne yansımadı

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Reeder Samsunspor'a 2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Samsun'da kazanma ihtiyaçlarını sahaya yansıtmak istediklerini söyledi.

"İKİNCİ YARIYA İYİ BAŞLADIK"

Oyuna kötü ve tedirgin başladıklarını ifade eden Güneş, "İlk yarıda top kayıplarımız oldu. Rakibin de bu yapıda oynayacağını bekliyorduk. Savunma anlayışı da durup hızlı kontraya çıkma anlayışı vardı. Bizim 3-4 tane top kaybımızdan bir tanesini golle değerlendirerek öne geçti. İlk yarı defans olarak iyi oynamadık. İkinci yarıya iyi başladık. Golü de bulduk. Oyun da tamamen kontrolümüzdeydi." diye konuştu.