A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güne, Riva'daki milli takım tesislerinde bir basın toplantısı düzenledi:

Güneş'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Milli Takım'da yeni bir dönem başlıyor. İlk hedefimiz 2020'ye katılmak olacaktır. Tüm başkanlara, eski hocalara, personellere teşekkür ediyorum. Bugünlere onların sayesinde geldik. Milli Takım ortak değerimizse, gelin birlikte çalışalım. Farklı düşüneni ötekileştirmeyelim. Doğrularda buluşalım. Birlikte yarışalım. Ülkemizde çok değerli sporcular var. Kavgalar yapıyoruz, yeniden bir soluklanarak yeni adımlar atabileceğimizi düşünüyorum. Hepimiz gelişmeliyiz. Yeni bir vizyon ve hayalle yola çıkıyoruz. Herkesle buluşacağım, herkesle birlikte çalışacağım. Ayrımcılık istemiyorum. Herkesin seveceği bir Milli Takım için çalışacağım.

Gruptaki ilk hedefimiz Moldova ve Arnavutluk'u yenmek olacaktır. İnsanlar biliyorum ki Milli Takım'ın başarısını istiyor. Bu sadece benim işim olmayacak, hepimizin işi olacak. Hem genç hem de tecrübeli oyuncularımız var. Milli Takım'a hazır olan tüm oyunculara şans gelecektir. Yeteneklerimizi ve karakterimizi ortaya koyacağız. Doğruyu ve yanlışı bildiğimize göre biz doğrudan yanayız. Daha çok çalışacağız. Bana verilen görevi ülkem adına en iyi şekilde kullanacağım. Hepimiz burada ülkenin birer askeri olacağız. Profesyonelce yapılan iş bizi başarıya götürmüyor.

Mehmet Topal sakatlığı nedeniyle bizimle olamayacak. Onun da bizimle olmasını isterdim ama tedavisi nedeniyle burada değil. Akşam tam kadroyla idman yapacağız.

Arda, Caner, Selçuk, Rize'nin kalecisi Gökhan, Konya'nın kalecisi Serkan gibi aramızda olmayan futbolcular da aynı heyecanı duymalı. İleride birlikte olabiliriz.

96'da Trabzonspor'dan fazla oyuncu vardı. 2000'lerde Galatasaray'dan fazla vardı. Bir takımdan fazla bir grubun olması avantaj olabilir. Emre 2000'lerde gençti, şimdi takımın tecrübelilerinden oldu.

Geldiğimde FIFA sıralamasında 30'uncuyduk, giderken 7. idik. Şimdi de ilk 10'da olmamız gerektiğini düşünüyorum. Hayal kuralım ama hayal satmayalım tabii. Sorunlarımızı tartışalım. Geçmişte de kalmayalım. Yeni bir savaşa gireceğiz.

Alınmayan oyuncular hiç alınmayacak gibi düşünülmesin. Alınanlar da garanti gibi görünmelisin.

Emre Taşdemir, solda Hasan Ali var. Caner'in sakatlık durumu var. Bir de Umut Meraş vardı düşündüğümüz.

Oğuzhan sizin de bildiğiniz gibi oynatmadığım oyuncu. Size de malzeme verdim ne güzel onu alarak. Milli Takım'ın doğal parçası olarak görüyorum. Şu anda oynamasa bile burada olmalı. Selçuk da öyle. Mehmet Topal da öyle. Emre Belözoğlu'nu da aldım. Görevler verilirse yapılacaktır.

(Yabancı sınırıyla ilgili) Perşembe günü toplantıda Arnavutluk maçı esas konu olacaktır. Bu hafta bunun gündemde olmasını doğru bulmuyorum. Yabancı konusundan daha önemli konular var. İdari konular. Kulüplerin yapısını, mali durumlarını incelemeliyiz. Bunlar olmadan artar, azalır, bunlar olacaktır. Futbolcular ve teknik direktörler vergi vermeli. KHK ile verilen karar kaldırılmalı. Yerli, yabancı ayrılmamalı. Bu benim görüşüm. Bütün teknik direktörlerle de konuşacağız. Bugün en önemli konu yabancı değil, ekonomidir. Herkes kendi tarafından bakıyor. Herkes kendi için haklı.

Geçici bir göreve geldim. Şu an göreve gelirken, tek başıma çıplak geldim. Diğer antrenörlerin hepsinden bilgi aldım. Herkes bana yardım ediyor, yardımcıya ihtiyacım yok. Çünkü kavgaya zamanım yok.

Savunma oturduktan sonra orta saha ve forvette işler kolaylaşıyor. Gol yiyip de gol atmıyorsan mağlup oluyorsun zaten. Bu 2 maçta kullanacağım oyuncu grubu iyiye işaret gösterirse Fransa ve İzlanda maçlarında da onları kullanırım.

"SANGARE'NİN TÜRK OLUP OLMADIĞINI BİLMİYORDUM"

Sangare'nin Türk mü değil mi olduğunu bilmiyorum. Bülent hocayla konuştuk. Belki 1 sene sonra Sangare gelir, 1 numara olur.

Rizespor'da Gökhan'ı beğeniyorum, Altay'ı da beğeniyorum. Orada bir sırat köprüsü var. Elimizde oynayan Sinan var, onu kenara alamazsınız bir kere. Serkan var, ona alternatif. Mert'in ödüllenmesi için değil sadece, olabilecek bir kaleci. Bu kısa dönemi geçmek istiyoruz. Bunu kavga unsuru yapmayın, ben kavga yapmam zaten. İki kaleci tecrübeli. İki de genç kalecim var. Uzun vadede bunların daha iyi olacağını düşünüyorum. Gökhan bunlardan biraz daha büyük. Uğurcan'ı tanımıyorum ama Muhammet'le çalıştım. Bu 4 kalecinin biri kadroya girmeyecek. Sayımız fazla.

Türkiye'nin her ili bizim, her sahası bizim. Biz neden büyük takımların sahasına gidemeyelim, taraftarlar tepki gösteriyormuş. Bunu ortadan kaldırmak için buradayız zaten. İstanbul'un göbeğinde bir stada, semte gidemeyeceksek şu an neden konuşuyoruz?