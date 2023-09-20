Şenol Güneş'ten flaş açıklamalar: Kimseye ezilmedik!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ilk maçında yarın Belçika ekibi Club Brugge'un konuğu olacak. Yarın oynanacak karşılaşma öncesinde teknik direktör Şenol Güneş ve Jackson Muleka basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yarın oynanacak maç için hazır olduklarını dile getiren Şenol Güneş, "Daha önce birçok kez Brugge'a geldim. Güzel bir şehir. Hava soğuk, zemin de güzel. Yarın da yağış bekleniyor. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Daha önce Şampiyonlar Ligi'nde başarılı işler yapan bir takım. Aynı zamanda iyi oyuncular alıp, satıp bunu sürdürülebilir hale getiren bir takım. Bu sene 45 milyon Euro'luk oyuncu satıp, 25 milyon Euro'luk oyuncu aldılar. Artı bütçeyle gidiyorlar. 140 milyon Euro'ya yakın bütçeleri var. Grubun en pahalı takımı. Dinamik bir takım, genç oyuncuları var. Oyun iştahları var. Oyunun her anında kopmayan oynayabilen, fiziksel değerleri yüksek bir takım. Geçen sene ligi kaybettiler ama genelde Anderlecht'in düşüşünden sonra ligi domine eden takım olarak görüyoruz. Oldukça iyi oyuncular çıkaran takım olarak, taraftarı da bizim kadar olmasa da bize yakın bir taraftarı var. Destek oluyorlar. Bu rakibin durumu. Biz de artıları ve eksileri olan bir takımız. Onlar da kazanmak isteyecektir. Biz de kazanmak için oynayacağız. Enteresan bir grup. Gruptan çıkabilmek için yarın iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Maça hazırız. Kazanmak için istemek ve gereğini yapmak gerekiyor. O sorumluluğu alarak yarın sahada yarışacağız. Kazanmak, kaybetmek futbolda vardır. Asıl önemli olan dirençli, tutkulu, inançlı olmaktır. Bunu sahada gösterdiğimizde olumlu olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"GÜZEL BİR MAÇ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Zor bir maç olacağını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Çok defa şampiyon olan, Şampiyonlar Ligi'nde yarışan bir takım. 11 tane milli futbolcusu, 20 tane yabancı oyuncusu, 18 yaşında genç ama olgun oyuncuları var. Özgüvenleri fazla, fiziksel özellikleri var. Oyunun ilk dakikasından son dakikasına kadar güçlü bir rakiple oynayacağız. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"HİÇBİR TAKIMA KARŞI EZİLEREK OYNAMADIK"

Yarın rotasyon yapıp, yapmayacağı yönünde gelen bir soru üzerine Güneş, şu ifadeleri kullandı:

"Kiminle başlayacağımız yarın belli olacak. Lige girmeyi doğru bilmiyorum. Her şeyi zamanında, yerinde yapmak gerekir. Kaybettiğimiz 5 puan var ancak kazanabileceğimiz 5 puandı. Oyun olarak hiçbir takıma karşı ezilerek oynamadık, ama eksik kaldık. Kazanmak için daha çok şey yapmamız gerekiyordu. Kazanmak ve kaybetmek futbolda var. Bazen çok güçlü oynarsınız, puan veririsiniz ki örneğin; ne kadar kötü oynasak da rahat kazanacağımız Pendikspor maçı. Her ne kadar bize göre olumsuz olsa da bir Trabzonspor maçlarında 5 puan kaybettik. Dikkatli olsak 5 puan alabilirdik ama bunu iyi oynadık anlamında söylemiyorum. Bazen daha çok zorlanacağınız. Biz uzun zaman sonra kaybettik ama hiçbir maçta ezilerek oynamadık. Hatalarımız oldu, olacaktır. Oyuncuların iyi niyetinden kuşkum yok."