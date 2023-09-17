Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Şenol Güneş: Kazanmayı hak etmedik! - Beşiktaş Haberleri

        Şenol Güneş: Kazanmayı hak etmedik!

        Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Trabzonspor yenilgisinin ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 17.09.2023 - 23:02 Güncelleme: 17.09.2023 - 23:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Kazanmayı hak etmedik!"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şenol Güneş'in sözleri şöyle:

        "Oyunla ilgili, düşündüğümüz oyundan uzak oynadık. Yediğimiz 2 gol hata ve şanssızlık oldu. Rakibinde pozisyonu yoktu ama kolay goller buldu ve direnç gösterdi. Kötü oynadık, maçı hakketmedik. Hakkettiğimiz bir mağlubiyet oldu. Rakip sert ve inançlı oynadı. Yediğimiz gollerin hepsi benzer, topu kaybettik ve sonra kalemizde oldu. Frikikten yediğimiz golü, yememeliyiz. Oyunumuz kendi oyunumuzun altındaydı. Dirençli bir görüntü vermedik. Milli takım arasından sonra hep deplasmana gidiyoruz. Böyle bir dezavantajımız var. Seçtiğim oyuncular, istediğimiz oyununun altında oynadılar."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kartal 'Fırtına'ya tutuldu!
        Kartal 'Fırtına'ya tutuldu!
        Yolcunun saçını yakan kişi ifade verdi
        Yolcunun saçını yakan kişi ifade verdi
        Fenerbahçe'den 10'da 10!
        Fenerbahçe'den 10'da 10!
        'Kara Mamba' kaçarken yakalandı
        'Kara Mamba' kaçarken yakalandı
        "Oyunsuz ama dörtte dört"
        "Oyunsuz ama dörtte dört"
        Beton parçaları arabanın üstüne düştü
        Beton parçaları arabanın üstüne düştü
        Alanya'da orman yangını
        Alanya'da orman yangını
        Kuntz yerine kim gelecek?
        Kuntz yerine kim gelecek?
        4-4'lük Fener!
        4-4'lük Fener!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        Zeynep Oya Kaya hayatını kaybetti
        Zeynep Oya Kaya hayatını kaybetti
        "Malumun ilamı oldu"
        "Malumun ilamı oldu"
        Afetin boyutu havadan görüntülendi!
        Afetin boyutu havadan görüntülendi!
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        7 aylık Bayram maganda kurbanı oldu!
        7 aylık Bayram maganda kurbanı oldu!
        Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
        Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
        Son 53 yılda 2'nci kez yaşandı!
        Son 53 yılda 2'nci kez yaşandı!
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        O artık öğretmen
        O artık öğretmen
        Habertürk Anasayfa