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Şenol Güneş kazanan kadroyu bozmadı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisine milli takım arasından önce sahalarında 3-1 kazandıkları İstanbulspor maçının 11’inde değişiklik yapmadı.

Giriş: 02.04.2023 - 20:57 | Güncelleme: ABONE OL
Şenol Güneş kazanan kadroyu bozmadı
HABERTURK.COM / Ajanslar

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, ligde oynanan son İstanbulspor maçındaki kadroyla derbiye çıktı.

Kalede Mert Günok'u oynatan Güneş, siyah-beyazlı takımın savunmasını Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Arthur Masuaku'dan oluşturdu.

Orta sahada Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan ve Gedson Fernandes'i görevlendiren tecrübeli teknik adam, hücum hattında ise Rachid Ghezzal, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'a forma verdi.

GÜNEŞ'İN 22. DERBİSİ

Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımdaki kariyerinde 22. kez bir derbide takımının başında yer aldı.

Şenol Güneş yönetiminde Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da toplam 21 derbi mücadelesini geride bırakan Beşiktaş, bu maçlarda 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 1'i hükmen 7 mağlubiyet yaşadı.

Beşiktaş'ta ikinci dönemini geçiren tecrübeli çalıştırıcı, görev yaptığı ilk dönemde (2015-2019) Fenerbahçe'ye karşı Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 11 müsabakada rakip oldu.

Beşiktaş, sarı-lacivertliler karşısında 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 1'i hükmen 4 mağlubiyet yaşadı.

KEREM ATAKAN ÜÇ MAÇ SONRA

Siyah-beyazlı takımın bu sezon kadrosuna kattığı Kerem Atakan Kesgin, 3 maç sonra siyah-beyazlı kadroda yer aldı.

MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında kadroda yer almayan 22 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe derbisine yedek kadroda başladı.

Siyah-beyazlı takımın tecrübeli isimlerinden Welinton Souza ise 2 maçlık aranın ardından yedek kulübesine döndü.

BEŞİKTAŞ'TA DÖRT EKSİK

Teknik direktör Şenol Güneş, Fenerbahçe maçında 4 ismi kadroya almadı.

Tedavisi devam eden Dele Alli'nin yanı sıra çeşitli sakatlıkları bulunan Romain Saiss, Valentin Rosier ve Georges-Kevin N'Koudou, Güneş tarafından maç kadrosuna dahil edilmedi.

İKİ OYUNCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı takımda 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üçer sarı kartı bulunan Amir Hadziahmetovic ve Cenk Tosun, derbide de sarı kart görmeleri halinde Bitexen Giresunspor ile oynanacak mücadelede görev yapamayacak.

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