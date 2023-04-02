Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş

Şenol Güneş, Kadıköy’de ilk galibiyetini aldı

Deplasmanda Fenerbahçe’yi 4-2 mağlup eden Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş, ligde Kadıköy’de sarı-lacivertlilere karşı ilk galibiyetini elde etmiş oldu.

Giriş: 02.04.2023 - 22:54 | Güncelleme: ABONE OL
Şenol Güneş, Kadıköy’de ilk galibiyetini aldı
İHA

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe’yi 4-2 yendi. Siyah-beyazlıların elde ettiği bu galibiyet Teknik Direktör Şenol Güneş için de ayrı bir önem arz ediyor. 70 yaşındaki teknik adam, bu galibiyetle birlikte ligde Fenerbahçe konuk olduğu bir müsabakada ilk kez 3 puanla tanıştı.

Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor, Boluspor, Antalyaspor ve Sakaryaspor'un başında Süper Lig’de 22 defa Kanarya'nın konuğu olan Şenol Güneş, 1 galibiyet, 15 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı.

3. GALİBİYET

Şenol Güneş, Beşiktaş’ın başında ligde ve kupada Fenerbahçe’ye 12. kez rakip oldu. Bu akşamki galibiyetle birlikte Güneş idaresindeki Kara Kartal, 3 galibiyete ulaştı. Siyah-beyazlılar, 5 defa berabere kalırken, 4 kez de mağlup oldu.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Finlandiya’da seçimlerinde son durum
Finlandiya’da seçimlerinde son durum
Elazığ’da trafik kazası
Elazığ’da trafik kazası
Süper Loto'da dev ikramiyenin sonucu...
Süper Loto'da dev ikramiyenin sonucu...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.