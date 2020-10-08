A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Almanya maçının ardından açıklamalarda bulundu. Güneş şu ifadeleri kullandı:
"Yüksek profilli oyuncuları olan, futbol ekolü olan bir Almanya ile oynadık, birçok oyuncularını oynatmadılar. Biz de dinlendirmek istedik bazı oyuncuları, bazılarını görmek istedik. Hem bizdekiler, hem Almanya'dakiler elinden geleni yaptı, seyir keyfi olan bir maç oldu. Kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık ama hatamız da oldu. Önde baskılarımız iyiydi ama rakibin hızlı çıkışlarını engellemede sorunlarımız oldu. Berabere kalmamız moral açısından iyi ama bunun üzerine daha çok şey koyacak takımımız var. Asıl hedefimiz, Dünya Kupası elemelerine takımımızın rekabet içinde hazırlanmasıdır. İlk maçlara göre daha iyi durumdayız ama bir dalgalanma var. Çok titrek oyuncularımız var, hazır olmalarını bekliyoruz. Bazıları oynamıyor, bazıları transfer nedeniyle az çalıştılar. Halkımıza verdiğimiz mesaj, biz iyi takımız, iyi işler yapacağız ama asla mücadeleyi bırakmayacağız.
"EYLÜLE GÖRE İYİ DURUMDAYIZ"
Eylül ayına göre daha iyi durumdayız. bu maçın hiçbir önemi yok, sonuç olarak puan getirmiyor. Uluslar Ligi'nde Rusya maçı çok önemli. Sonra Sırbistan maçı var. Her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Rakibin ideal kadrosundan birçok oyuncu yok ama bu oyuncular da geleceğin oyuncuları ve çok kabiliyetli, çok pahalı oyuncular. Ligimizde eleştiri alan oyuncularımızın da çok güzel oynadığını görüyorum, bu benim için güzel. Ligde eleştiri alınca dağılanları da görüyorum, kamuoyunda eleştiri alınca morallerinin bozulması üzücü bir olay." ifadelerini kullandı.
EFECAN VE OZAN TUFAN AÇIKLAMASI
"Efecan'dan çok memnunum ama yeni bir oyuncu değil. Bizimle beraber olan, takım ruhunu bilen oyuncumuz. Adaptasyonunu sahaya yansıtan oyuncu da karşılığını alır. Ozan oynuyordu, iyiydi ama Efecan başarılı işler yaptı, olağanüstü çalıştı. Ben Ozan'ın çok daha üstüne koyacağını düşünüyorum, oynadıkça üzerine koyacak, yeter ki kendini yeterli görmesin. Oynadıkça açılan bir oyuncu. Ozan'ı gördük ki üst düzey bir oyuncu. Avrupa'da yerindeki oyuncuların 20 milyon, 30 milyon, 50 milyon, 100 milyon euro ettiği yerde, onların da ona göre oynaması lazım. Bu tip maçlar oyuncularımızı Avrupa vitrinine çıkaran maçlar olacaktır."
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