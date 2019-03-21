Türkiye Futbol Federasyonuyla sözleşmesi 1 Haziran 2019'da yürürlüğe girecek olmasına rağmen özel görevlendirmeyle A Milli Futbol Takımı'nın başına geçen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, ay-yıldızlı ekipteki ikinci dönemi yarın oynanacak Arnavutluk maçıyla başlayacak.

Milli takımdaki ilk dönemine 16 Ağustos 2000'de başlayan ve 22 Mart 2004'te görevinden alınan Şenol Güneş, 15 yılın ardından, yarın oynanacak 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu ilk maçında ay-yıldızlı ekibin başında sahaya çıkacak.

51 MAÇ

Şenol Güneş, A Milli Futbol Takımı ile ilk döneminde 50 maça çıktı. Yarın deplasmanda oynanacak Arnavutluk karşılaşması deneyimli teknik direktörün ay-yıldızlı ekibin başındaki 51. maçı olacak.

A Milli Takım'ın başındaki ilk maçına 16 Ağustos 2000'de deplasmanda 2-0 kaybedilen Bosna Hersek mücadelesiyle çıkan Güneş'in son maçı ise 18 Şubat 2004'te Adana'da Danimarka ile oynanan ve 1-0 kaybedilen özel karşılaşma oldu.

Şenol Güneş yönetiminde 50 maçta milliler, 23 galibiyet, 13 beraberlik, 14 de yenilgi aldı. Türkiye, Güneş yönetiminde 72 gol atarken kalesinde 50 gol gördü.

RESMİ MAÇLAR



A Milli Futbol Takımı, Şenol Güneş'in ilk döneminde 34 resmi maç yaptı. Türkiye, Güneş dönemindeki resmi maçların 20'sini kazanırken, 7'sini yitirdi, 7'sinde ise eşitliği bozamadı. Bu dönemde resmi maçlarda 61 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 30 gol gördü.

DÜNYA ÜÇÜNCÜLÜĞÜ

Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Takım, 2002 yılında Japonya ve Güney Kore'nin ev sahipliğinde düzenlenen 17. Dünya Kupası'nda üçüncü olarak tarihindeki en büyük başarıyı elde etmişti. UEFA'nın internet sitesinde düzenlenen ankette 2002'nin en iyi teknik adamı seçilen Şenol Güneş, aynı zamanda, 2003 yılında Fransa'da yapılan 6. FIFA Konfederasyon Kupası'nda da ay-yıldızlı ekibi üçüncülüğe taşımıştı.

GÜNEŞ DÖNEMİNDEKİ MİLLİ MAÇLAR



A Milli Futbol Takımı'nın, Şenol Güneş yönetiminde yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Rakip Sonuç 18.02.2004 Adana Özel Danimarka 0-1 19.11.2003 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri Letonya 2-2 15.11.2003 Riga Avrupa Şampiyonası Elemeleri Letonya 0-1 11.10.2003 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri İngiltere 0-0 09.09.2003 Dublin Özel İrlanda Cumhuriyeti 2-2 06.09.2003 Vaduz Avrupa Şampiyonası Elemeleri Liechtenstein 3-0 20.08.2003 Ankara Özel Moldova 2-0 28.06.2003 St.Etienne FIFA Konfederasyon Kupası Kolombiya 2-1 26.06.2003 Paris FIFA Konfederasyon Kupası Fransa 2-3 23.06.2003 St.Etienne FIFA Konfederasyon Kupası Brezilya 2-2 21.06.2003 Paris FIFA Konfederasyon Kupası Kamerun 0-1 19.06.2003 St.Etienne FIFA Konfederasyon Kupası ABD 2-1 11.06.2003 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri Makedonya 3-2 07.06.2003 Bratislava Avrupa Şampiyonası Elemeleri Slovakya 1-0 30.04.2003 Teplice Özel Çekya 0-4 02.04.2003 Sunderland Avrupa Şampiyonası Elemeleri İngiltere 0-2 12.02.2003 İzmir Özel Ukrayna 0-0 20.11.2002 Pescara Özel İtalya 1-1 16.10.2002 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri Liechtenstein 5-0 12.10.2002 Üsküp Avrupa Şampiyonası Elemeleri Makedonya 2-1 07.09.2002 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri Slovakya 3-0 21.08.2002 Trabzon Özel Gürcistan 3-0 29.06.2002 Daegu Dünya Kupası Finalleri Güney Kore 3-2 26.06.2002 Saitama Dünya Kupası Finalleri Brezilya 0-1 22.06.2002 Osaka Dünya Kupası Finalleri Senegal 1-0 18.06.2002 Miyagi Dünya Kupası Finalleri Japonya 1-0 13.06.2002 Seul Dünya Kupası Finalleri Çin 3-0 09.06.2002 Incheon Dünya Kupası Finalleri Kosta Rika 1-1 03.06.2002 Ulsan Dünya Kupası Finalleri Brezilya 1-2 23.05.2002 Hong Kong Özel Güney Afrika 0-2 17.04.2002 Kerklade Özel Şili 2-0 26.03.2002 Bochum Özel Güney Kore 0-0 12.02.2002 Breda Özel Ekvador 0-1 14.11.2001 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri Avusturya 5-0 10.11.2001 Viyana Dünya Kupası Elemeleri Avusturya 1-0 06.10.2001 Kişinev Dünya Kupası Elemeleri Moldova 3-0 05.09.2001 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri İsveç 1-2 01.09.2001 Bratislava Dünya Kupası Elemeleri Slovakya 1-0 15.08.2001 Oslo Özel Norveç 1-1 06.06.2001 Bursa Dünya Kupası Elemeleri Makedonya 3-3 02.06.2001 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri Azerbaycan 3-0 25.04.2001 Gaziantep Özel Arnavutluk 0-2 28.03.2001 Üsküp Dünya Kupası Elemeleri Makedonya 2-1 24.03.2001 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri Slovakya 1-1 28.02.2001 Amsterdam Özel Hollanda 0-0 15.11.2000 İstanbul Özel Fransa 0-4 11.10.2000 Bakü Dünya Kupası Elemeleri Azerbaycan 1-0 07.10.2000 Göteborg Dünya Kupası Elemeleri İsveç 1-1 02.09.2000 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri Moldova 2-0 16.08.2000 Saraybosna Özel Bosna Hersek 0-2

Not: Skorlarda ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.