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Şenol Güneş'in milli takımdaki ikinci dönemi başlıyor

Deneyimli teknik adamın ay-yıldızlı ekibin başındaki ikinci dönemi, yarın deplasmanda oynanacak Arnavutluk karşılaşmasıyla başlayacak. İlk dönemi 22 Mart 2004'te sona eren Şenol Güneş, 15 yıl sonra yeniden milli takımın başında sahaya çıkacak. A Milli Takım, Şenol Güneş yönetimindeki 51. maçına çıkacak

21.03.2019 - 11:49 | Güncelleme: Futbol
Şenol Güneş

Türkiye Futbol Federasyonuyla sözleşmesi 1 Haziran 2019'da yürürlüğe girecek olmasına rağmen özel görevlendirmeyle A Milli Futbol Takımı'nın başına geçen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, ay-yıldızlı ekipteki ikinci dönemi yarın oynanacak Arnavutluk maçıyla başlayacak.

Milli takımdaki ilk dönemine 16 Ağustos 2000'de başlayan ve 22 Mart 2004'te görevinden alınan Şenol Güneş, 15 yılın ardından, yarın oynanacak 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu ilk maçında ay-yıldızlı ekibin başında sahaya çıkacak.

51 MAÇ

Şenol Güneş, A Milli Futbol Takımı ile ilk döneminde 50 maça çıktı. Yarın deplasmanda oynanacak Arnavutluk karşılaşması deneyimli teknik direktörün ay-yıldızlı ekibin başındaki 51. maçı olacak.

A Milli Takım'ın başındaki ilk maçına 16 Ağustos 2000'de deplasmanda 2-0 kaybedilen Bosna Hersek mücadelesiyle çıkan Güneş'in son maçı ise 18 Şubat 2004'te Adana'da Danimarka ile oynanan ve 1-0 kaybedilen özel karşılaşma oldu.

Şenol Güneş yönetiminde 50 maçta milliler, 23 galibiyet, 13 beraberlik, 14 de yenilgi aldı. Türkiye, Güneş yönetiminde 72 gol atarken kalesinde 50 gol gördü.

RESMİ MAÇLAR

A Milli Futbol Takımı, Şenol Güneş'in ilk döneminde 34 resmi maç yaptı. Türkiye, Güneş dönemindeki resmi maçların 20'sini kazanırken, 7'sini yitirdi, 7'sinde ise eşitliği bozamadı. Bu dönemde resmi maçlarda 61 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 30 gol gördü.

DÜNYA ÜÇÜNCÜLÜĞÜ

Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Takım, 2002 yılında Japonya ve Güney Kore'nin ev sahipliğinde düzenlenen 17. Dünya Kupası'nda üçüncü olarak tarihindeki en büyük başarıyı elde etmişti. UEFA'nın internet sitesinde düzenlenen ankette 2002'nin en iyi teknik adamı seçilen Şenol Güneş, aynı zamanda, 2003 yılında Fransa'da yapılan 6. FIFA Konfederasyon Kupası'nda da ay-yıldızlı ekibi üçüncülüğe taşımıştı.

GÜNEŞ DÖNEMİNDEKİ MİLLİ MAÇLAR

A Milli Futbol Takımı'nın, Şenol Güneş yönetiminde yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle: 

TarihYerOrganizasyonRakipSonuç
18.02.2004AdanaÖzelDanimarka0-1
19.11.2003İstanbulAvrupa Şampiyonası ElemeleriLetonya2-2
15.11.2003RigaAvrupa Şampiyonası ElemeleriLetonya0-1
11.10.2003İstanbulAvrupa Şampiyonası Elemeleriİngiltere0-0
09.09.2003DublinÖzelİrlanda Cumhuriyeti2-2
06.09.2003VaduzAvrupa Şampiyonası ElemeleriLiechtenstein3-0
20.08.2003AnkaraÖzelMoldova2-0
28.06.2003St.EtienneFIFA Konfederasyon KupasıKolombiya2-1
26.06.2003ParisFIFA Konfederasyon KupasıFransa2-3
23.06.2003St.EtienneFIFA Konfederasyon KupasıBrezilya2-2
21.06.2003ParisFIFA Konfederasyon KupasıKamerun0-1
19.06.2003St.EtienneFIFA Konfederasyon KupasıABD2-1
11.06.2003İstanbulAvrupa Şampiyonası ElemeleriMakedonya3-2
07.06.2003BratislavaAvrupa Şampiyonası ElemeleriSlovakya1-0
30.04.2003TepliceÖzelÇekya0-4
02.04.2003SunderlandAvrupa Şampiyonası Elemeleriİngiltere0-2
12.02.2003İzmirÖzelUkrayna0-0
20.11.2002PescaraÖzelİtalya1-1
16.10.2002İstanbulAvrupa Şampiyonası ElemeleriLiechtenstein5-0
12.10.2002ÜsküpAvrupa Şampiyonası ElemeleriMakedonya2-1
07.09.2002İstanbulAvrupa Şampiyonası ElemeleriSlovakya3-0
21.08.2002TrabzonÖzelGürcistan3-0
29.06.2002DaeguDünya Kupası FinalleriGüney Kore3-2
26.06.2002SaitamaDünya Kupası FinalleriBrezilya0-1
22.06.2002OsakaDünya Kupası FinalleriSenegal1-0
18.06.2002MiyagiDünya Kupası FinalleriJaponya1-0
13.06.2002SeulDünya Kupası FinalleriÇin3-0
09.06.2002IncheonDünya Kupası FinalleriKosta Rika1-1
03.06.2002UlsanDünya Kupası FinalleriBrezilya1-2
23.05.2002Hong KongÖzelGüney Afrika0-2
17.04.2002KerkladeÖzelŞili2-0
26.03.2002BochumÖzelGüney Kore0-0
12.02.2002BredaÖzelEkvador0-1
14.11.2001İstanbulDünya Kupası ElemeleriAvusturya5-0
10.11.2001ViyanaDünya Kupası ElemeleriAvusturya1-0
06.10.2001KişinevDünya Kupası ElemeleriMoldova3-0
05.09.2001İstanbulDünya Kupası Elemeleriİsveç1-2
01.09.2001BratislavaDünya Kupası ElemeleriSlovakya1-0
15.08.2001OsloÖzelNorveç1-1
06.06.2001BursaDünya Kupası ElemeleriMakedonya3-3
02.06.2001İstanbulDünya Kupası ElemeleriAzerbaycan3-0
25.04.2001GaziantepÖzelArnavutluk0-2
28.03.2001ÜsküpDünya Kupası ElemeleriMakedonya2-1
24.03.2001İstanbulDünya Kupası ElemeleriSlovakya1-1
28.02.2001AmsterdamÖzelHollanda0-0
15.11.2000İstanbulÖzelFransa0-4
11.10.2000BaküDünya Kupası ElemeleriAzerbaycan1-0
07.10.2000GöteborgDünya Kupası Elemeleriİsveç1-1
02.09.2000İstanbulDünya Kupası ElemeleriMoldova2-0
16.08.2000SaraybosnaÖzelBosna Hersek0-2

Not: Skorlarda ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

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