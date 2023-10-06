Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki ikinci dönem karnesi

Süper Lig 2022-2023 sezonunun 12. haftasında takımın başına geçen Şenol Güneş, siyah-beyazlı ekiple 23 lig, 3 de Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde görev yaptı. Beşiktaş, geçen sezon Güneş yönetiminde ligde 16 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip filelere 52 gol gönderen siyah-beyazlılar, kalesinde ise 22 gol görürken, 2.30 puan ortalamasına ulaştı. Beşiktaş sezonu 78 puanla 3. sırada tamamladı.