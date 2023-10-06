Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        21
        Galatasaray
        GS
        19
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        14
        Beşiktaş
        BJK
        13
        Trabzonspor
        TS
        12
        Kasımpaşa
        KSM
        12
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        11
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        11
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        10
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        9
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        7
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        7
        MKE Ankaragücü
        MKE
        6
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        4
        Rams Başakşehir
        İBFK
        4
        İstanbulspor
        İST
        2
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        1
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki ikinci dönem karnesi - Beşiktaş Haberleri

        Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki ikinci dönem karnesi

        Beşiktaş'taki görevinden istifa eden teknik direktör Şenol Güneş, siyah-beyazlı kulüpteki ikinci döneminde takımın başında çıktığı 41 maçta 28 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 15:27 Güncelleme: 06.10.2023 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında sahasında Lugano'ya 3-2 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş dönemi sona erdi. Beşiktaş'taki ikinci dönemi 28 Ekim 2022 tarihinde başlayan tecrübeli teknik adam, bu dönemde siyah-beyazlı takımın başında toplamda 41 maça çıktı.

        • 2

          Süper Lig 2022-2023 sezonunun 12. haftasında takımın başına geçen Şenol Güneş, siyah-beyazlı ekiple 23 lig, 3 de Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde görev yaptı. Beşiktaş, geçen sezon Güneş yönetiminde ligde 16 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip filelere 52 gol gönderen siyah-beyazlılar, kalesinde ise 22 gol görürken, 2.30 puan ortalamasına ulaştı. Beşiktaş sezonu 78 puanla 3. sırada tamamladı.

        • 3

          Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 tur geçerek son 16'ya kalan siyah-beyazlı ekip, MKE Ankaragücü'ne penaltı atışlarıyla elenerek kupaya veda etmişti.

        • 4

          GRUP MAÇLARI ÖNCESİNDE 6'DA 6 YAPTI

          Beşiktaş, Şenol Güneş önderliğinde bu sezon çıktığı 15 resmi mücadelede 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşarken, 27 gol atıp 18 gol yedi. Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan Beşiktaş, grup maçları öncesinde 3 eleme oynadı.

        • 5

          İkinci eleme turunda Arnavutluk ekibi Tiran'ı, üçüncü eleme turunda Azerbaycan temsilcisi Neftchi Bakü'yü eleyen Beşiktaş, play-off turunda da Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını eledi. Siyah-beyazlılar rakipleriyle oynadığı 6 maçı da kazanırken, 14 gol atıp 5 gol yedi.

        • 6

          UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup maçlarına kalan siyah-beyazlılar, D Grubu'nda oynadığı ilk maçta Belçika deplasmanında Club Brugge ile 1-1 berabere kalırken, sahasında oynadığı mücadelede İsviçre ekibi Lugano'ya 3-2 mağlup oldu.

        • 7

          Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde bu sezon Trendyol Süper Lig'de istikrarı yakalayamadı. Ligde boy gösterdiği 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan siyah-beyazlı takım, oynadığı maçlarda üst üste galibiyet elde edemedi. Beşiktaş, 7 maçta 13 puan toplarken, 10 gol atıp kalesinde 9 gol gördü.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Adalet Bakanı'ndan bireysel başvuru açıklaması
        Adalet Bakanı'ndan bireysel başvuru açıklaması
        İstanbul'da uçurumdan düşen yaşlı adam konuştu!
        İstanbul'da uçurumdan düşen yaşlı adam konuştu!
        Bodrum'un can sularından biri olan baraj kurudu!
        Bodrum'un can sularından biri olan baraj kurudu!
        Dışişleri'nden SİHA açıklaması
        Dışişleri'nden SİHA açıklaması
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        Çay ocağında ilginç yasak
        Çay ocağında ilginç yasak
        Sözde suikast birimi sorumlusuydu! MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon!
        Sözde suikast birimi sorumlusuydu! MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon!
        100 milyon dolar cepte
        100 milyon dolar cepte
        75 trilyon dolarlık görüşme trafiği
        75 trilyon dolarlık görüşme trafiği
        Darp edilen doktor kalp krizi geçirmişti! Dövülme nedeni ortaya çıktı!
        Darp edilen doktor kalp krizi geçirmişti! Dövülme nedeni ortaya çıktı!
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        Şenol Güneş istifa etti!
        Şenol Güneş istifa etti!
        Beşiktaş seçime gidiyor
        Beşiktaş seçime gidiyor
        20 yıl sonra itiraf etti
        20 yıl sonra itiraf etti
        "Barışmamız söz konusu değil"
        "Barışmamız söz konusu değil"
        Spartak Trnava - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        Spartak Trnava - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        Beşiktaş - Lugano maçının yazar yorumları
        Beşiktaş - Lugano maçının yazar yorumları
        160 bin metal işçisine avans
        160 bin metal işçisine avans
        Türk yönetici Google'ı mahkemeye verdi
        Türk yönetici Google'ı mahkemeye verdi
        Uluslararası Uzay Kongresi Antalya'ya geliyor
        Uluslararası Uzay Kongresi Antalya'ya geliyor
        Habertürk Anasayfa