Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “İki takım da kazanmak için sahaya çıktı. Zor bir maçtı. Konum itibarıyla geride kalan bir takımız, onlar 1.’liğe daha yakın, biz de 2.’liğe yakın. Kazandık ama kaybedebilirdik de. İlk yarıda Fenerbahçe öne geçti, ikinci penaltıyı atabilirlerdi de. Bu sıkıntıları yaşayan bir takım olarak oyunun diğer bölümlerinde hiçbir etki atlında kalmadan, pes etmeden oynamaya çalıştık. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Doğru duruş sergiledik. Kompakt oynamaya çalıştık. Sonucu alamasak bile doğru yolda gitmek lazım. Bu doğruları sürekli hale getirirsek Beşiktaş için daha güzel olacak. Lig yarışı zor. Fenerbahçe’nin bizden daha fazla avantajı var. Galatasaray zaten avantajlı” ifadelerini kullandı.

''KİMSE KENDİNİ BAŞROLE KOYMASIN''

Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe arasındaki rekabetin sorulması üzerine Güneş, “4 takım ligin renklerdir. Rekabetin olması güzel. Bugün seyircinin bizi alkışlaması hoşuma gitti. Rekabet devam edecek, kimse kendini başrole koymasın. Başrol iyi oynayanlardır. Yeteneğini doğru kullananlardır. Maçı kazandık. Fenerbahçe büyük bir takım. Bu maçın sonucuna bakarsak en çok Galatasaray’a yaramış gibi görünüyor” cevabını verdi.

''REDMOND SONRADAN GİRDİ, BAŞTAN OYNASA BELKİ BU KADAR ALKIŞ ALMAYABİLİRDİ''

Fenerbahçe karşısında 3 asist, 1 gole imza atan Redmond’un performansını da değerlendiren tecrübeli teknik adam, “Verimli olmak başka, yetenekli olmak başka. Redmond çalışıyor, zaman zaman yaptı yapacak derken, yapmadığı zamanlar vardı. Biz de ona şans verdik. Kevin’i düşündüğümüz seviyeye getiremedik. Ghezzal’ın gelmesiyle elimiz daha zenginleşti. Bugün sonradan girdi, baştan oynasa belki bu kadar alkış almayabilirdi. İki oyuncu kaybettik. Tayyip’e çok üzüldüm, bu sakatlığıyla bir ara verecek gibi duruyor. Çok düzgün bir karaktere sahip ve yetenekli bir oyuncu” diye konuştu.

''HAKEM TAKDİR HAKLARINI RAKİPTEN YANA KULLANDI''

Müsabakanın hakemi Halil Umut Meler’in takdir haklarını Fenerbahçe’den yana kullandığını dile getiren 70 yaşındaki teknik adam, “Hakemle ilgili konuşmayı doğru bulmama rağmen takdir haklarını seyircinin de baskısıyla rakibe kullandığını düşünüyorum. Penaltıyı görmedim ama söylenenlere göre penaltı olmadığı söyleniyor. Bu kadar teknolojinin olduğu yerde tartışılır. Hakemlerin dışarıda rahat gezebileceği ama sahadaki kararlarıyla kimseye taraf olmamasında fayda var” cümlelerine yer verdi.