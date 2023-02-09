AA

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından siyah-beyazlı kulübün Vodafone Park'taki başlattığı yardım organizasyonunu ziyaret etti.

Teknik heyetiyle yardım kampanyasında çalışan gönüllülerle bir araya gelen Güneş, kulübün yönetim kurulu üyeleri Bilgihan Sürmen, Ali Bayrak, Umut Tahir Güneş’ten hem İstanbul hem deprem bölgesindeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tecrübeli teknik adam, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Sözün bittiği yerdeyiz. Olağanüstü bir felaket. Bu acıya katlanmak kolay değil ama hayat bize böyle bir sınav veriyor. Çok acı ölümler olmuş. Allah'tan rahmet, yakınlara başsağlığı diliyorum. Yaralılara geçmiş olsun diliyorum. Büyük bir felaket, nasıl çıkacağımızı düşünmemiz lazım. Acıyı da yaşıyoruz. Bunu insani olarak yardıma dönüştürmemiz lazım. Tüm Türkiye ve dünya ayakta. Organizasyonu iyi yapmak lazım. Başkanımız ve yönetimimizin de üstün bir gayreti var. Elimizden geleni yapacağız. Bütün Türkiye'ye geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Güneş, Kartal isimli minik bir taraftarın deprem bölgesine gönderilmesi için mektup yazarak Vodafone Park'a getirdiği oyuncak ayıcığı da görevlilere teslim etti.

ÖNERİLEN VİDEO