A Milli Takım, İzlanda ile 0-0 berabere kalarak EURO 2020'ye katılmayı garantilerken teknik direktör Şenol Güneş de açıklamalarda bulundu. Güneş'in sözleri şöyle:

"ÖNCELİK ŞAMPİYONAYA GİTMEKTİ"

"Eski, yeni oyuncu fark etmez. Daha eski oyuncular varsa onlara da şans veririz. Hedefe ulaşmak önemliydi. Hayalimiz vardı ülke olarak. Sonuç olarak buna ulaştık. 9 ay oldu, 9 doğurduk ve çocuk oldu. Bu çocuğa iyi bakmak lazım. Şampiyonada iyi işler yapmalıyız. İstanbul'da 3 tane maç yaptık. Olumsuzlukları ortadan kaldırdık ve futbolcularla taraftarları birleştirdik. Bugün gol atamadık. İki beraberlik oldu üst üste. Öncelikle şampiyonaya gitmek gerekiyordu."

"FUTBOLU YENİDEN ELE ALMAK GEREKİYOR"

"Biz ilk yarıda hem çıkamadık hem de rakibin sert oyununa mahkum olduk. İkinci yarı iyiydik, sertliğe cevap verdik. Oyuncular karşılığını aldı. Mevcut oyuncuları yarıştırmak, önümüzde geleceklere yardımcı olmak istiyoruz. Dünya Kupalarına sürekli katılmak için, Türk futbolunu yeniden ele almak gerekiyor. Futbol seviliyor ülkemizde. Tartışmalarımızda bunu ön plana çıkarmamız gerekiyor. Yeniden bu heyecanı sağlayan oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Futbol kültürümüzü değiştirmemiz gerekiyor. Bu takım benim değil, bizim takımımız. Taraftarımız iyiydi. 3 sahada oynadık, 3'ü de güzel oldu. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e de teşekkür ettim."

"YENİ NESİLLERİN ÖNÜNÜ AÇACAĞIZ"

"Ortak hayalimiz diye yola çıktık. Bu yolda mesafe aldık. Bu sevgiyi yakalayabilmek için çok uğraştık, büyük mesafe kat ettik ve sonucu da aldık. Yeni oyuncuların önünü açmak, bu oyuncuların daha iyi olması için ilkeli olmamız gerekiyor. Bu konuda ben de işin içinde olacağım ama sadece bana bırakırsanız geçmişte olduğu gibi hata yaparız. Bu tek bir kişinin yapacağı bir şey değil. Hayalimiz çok ama bu hayalleri tek başıma benim hayata geçirmem mümkün değil. Yeni nesillerin önünü açacağız, ben biraz da bunun hayalini kuruyorum. Yabancıları alacağımıza, yerlilerimizi satalım ve dövizi biz alalım, bunu destekliyorum.

"HEP KAZANARAK ÖĞRENEMEZSİNİZ"

"Moldova'nın kazanmasını zor görüyorum. Engin Hoca orada umarım kazanırlar. Lider olarak çıkmamız bir avantaj olabilirdi. Bekleyeceğiz ve göreceğiz. Avrupa Şampiyonası bu çocuklar için bir sınav olacak. Hep kazanarak öğrenemezsiniz."

"ASIL HEDEFİM DÜNYA KUPASI"

"Benim için özellikle asıl hedef Dünya Kupası. Avrupa Şampiyonası'nda iyi neticeler alıp tecrübe kazanırsak, Dünya Kupası'nda daha rahat üst turlara çıkabiliriz. Arnavutluk ve Andorra maçları çok farklıydı. Bugün Cenk olsa farklı bir format olacaktı. Hücuma çıkışta hızlı çıkmayı düşündük."