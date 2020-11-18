Şenol Güneş 50. resmi maçında

Şenol Güneş, Macaristan mücadelesiyle A Milli Futbol Takımı'nın başındaki 50. resmi maçına çıktı.

Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 49 resmi maçın 28'ini kazandı, 9'unu yitirdi, 12'sinde ise eşitliği bozamadı.

Bu maçlarda 85 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 39 gol gördü.