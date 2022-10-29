Sezona flaş transferler yaparak büyük umutlarla giren Beşiktaş'ta, son 6 maçta sadece 1 galibiyet alınması teknik direktör değişikliğini zorunlu hale getirdi. Geçtiğimiz hafta 2-1 kaybedilen Hatay deplasmanından bir gün sonra Fransız teknik adam Valerien Ismael ile yollarını ayıran siyah beyazlı yönetim, taraftarların çok istediği Şenol Güneş'i 2. kez takımın başına getirdi.

ŞENOL GÜNEŞ 3.5 YIL ARADAN SONRA VODAFONE PARK'TA

24 Mayıs 2019'da Vodafone Park Stadı'nda oynanan Kasımpaşa maçıyla Beşiktaş'a veda eden Şenol Güneş, 3.5 yıllık aradan sonra yine Vodafone Park'da oynanacak bir maçla siyah beyazlı taraftarlarla buluşacak.

2015 -2019 yılları arasında 4 sezon Beşiktaş'ı çalıştıran Güneş 2 şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'nde yenilgisiz gruptan çıkma, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final gibi başarıların ardından A Milli Takım teknik direktörlüğüne geçmişti. Buradaki görevi geçen sezon son bulan Güneş, 1 yıldır takım çalıştırmıyordu.

Geçen sezon da Sergen Yalçın'ın istifası sonrası taraftarların en çok istediği isim olan Güneş, yaklaşık 10 aylık bir gecikmeyle 2. kez Beşiktaş'ın teknik direktörü oldu.

Güneş'in yeniden takımın başına geçmesiyle çok mutlu olan siyah beyazlı taraftarlar, bütün biletleri bitirdi ve yarın Vodafone Park Stadı'nı tamamen dolduracak.