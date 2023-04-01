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Şenol Güneş 22. derbisine çıkıyor

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş'ın deneyimli çalıştırıcısı Şenol Güneş, siyah-beyazlı ekibin başında 22. kez derbi görecek.

Giriş: 01.04.2023 - 14:11 | Güncelleme: ABONE OL
Şenol Güneş 22. derbisine çıkıyor
AA

Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da toplam 21 derbi mücadelesini geride bıraktı.

Siyah-beyazlı ekip, 70 yaşındaki teknik direktör yönetiminde bu maçlarda 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 1'i hükmen 7 mağlubiyet aldı.

FENERBAHÇE'YE KARŞI 4 MAĞLUBİYET

Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde Fenerbahçe ile yaptığı maçlarda 1'i hükmen olmak üzere 4 yenilgi yaşadı.

Siyah-beyazlı ekipte ikinci dönemini geçiren tecrübeli çalıştırıcı, görev yaptığı ilk dönemde (2015-2019) Fenerbahçe'ye karşı Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 11 müsabakada rakip oldu.

Beşiktaş, sarı-lacivertliler karşısında 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Ayrıca, iki takım arasında 3 Mayıs 2018'de oynanması gereken Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşı ise ilk maçta yaşanan olaylar nedeniyle Beşiktaş'ın sahaya çıkmaması üzerine Fenerbahçe lehine (3-0) tescil edildi.

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