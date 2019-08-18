18 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, yabancı kuralı ve Türk futbolu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. NTV'de yayınlanan bir televizyonda programına konuşan deneyimli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:
'NEDEN 14?' DİYE SORDUM'
"Üretim yapıyor musunuz? Bunların sayısı fazla. Sizde olmadığında ve yabancı getirdiğinizde oyuncunun önünü kesiyorsunuz. Şu anda sanırım yerli oyunculara %23 şans veriyoruz. Yabancı konusunda sayının fazla olduğunu söyledim, "Neden 14?" diye sordum. 14 yabancıdan çok, yerlinin çıkarılması düşünüldü, kriterler vardı ve havada kaldı. Bunun yapısının değişmesi lazım. 14 yabancıyı al, 11 oynat, 3 de yedek. O zaman altyapıya gerek kalmıyor. Şu anda 14 yabancıyı almışlar, hadi kaldır diyemezsiniz. 14 yabancıyı Avrupa'da kullanabilirsiniz ama Türkiye'de mesela önce 10 oynayacak, sonraki sene 9'a, sonraki sene 8'e indireceksiniz."
'DÜNYA KUPASI'NA GİDERKEN YALNIZDIK'
"Ülkenin geleceğiyle ilgili planlar gerekiyor. Saha sonuçları iyi olmadığında anlatımda zorluklar yaşıyoruz. Almanya zaman zaman bocalıyordu. Yabancı oyuncuları alarak onları yetiştirdi ve iyi saha sonuçları almaya başladı. Dünya Kupası'na giderken yalnızdık. Gelirken kalabalıktık. Taksim'e gelişteki erkeği kadını, yaşlısı, genci herkes aynı duyguyu paylaşıyordu. Şimdi buna ihtiyaç var. Biz bahçedeki çiçeği yetiştirmek yerine, dağdaki çiçeği getiriyoruz. Dağda çiçek çok güzel çıkar, biz ona bakarak yanılıyoruz bazen. Ekonomik sıkıntılar çeken şehirler futbola müsaittir. Trabzon böyle. Yabancı oyuncu son maddedir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!