Kasımpaşa Teknik Direktörü Şenol Can, Trabzonspor beraberliğinin ardından şunları söyledi:

"Ofansif ve defansif anlamda planlarımızı yaptık. Defansif anlamda iyi bir oyun sergiledik. Fakat, ofansif anlamda biraz daha etkili oynayabilseydik 3 puanı alabilirdik. 1 puanı kazanç olarak görüyoruz. Futbol şansı da bizim yanımızdaydı. Bundan sonra da iyi Kasımpaşa izleteceğiz. Kendimizi geliştireceğiz ve daha iyi olacağız. Güzel bir çıkışımız var. İçeride bütün futbolcuları tanıyorum. Kadromuz iyi. Ligin başındayız, daha çok maç var önümüzde."

"TEKNİK DİREKTÖRÜN GENCİ YAŞLISI YOK"

"Cumartesi günü Adana Demirspor maçı var. Ligin güçlü takımlarından. O maçta da iyi oynayıp 3 puan istiyoruz. Teknik direktörlüğün genci yaşlısı yok bence. Şansını iyi kullanan, güncel futbolu, zamanı, çağı takip edenler başarılı oluyor. Genç hocalar olarak en iyi futbolu oynatmaya çalışıyoruz. Kendimizi her gün güncelleyip Avrupa'da da çalışan antrenörler haline geliriz."