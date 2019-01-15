Senin Hikayen filmi oyuncuları kimler? Senin Hikayen filmi konusu nedir soruları tv izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Dizilerin yayınlanmaması nedeniyle ekranlarda yerli ve yabancı filmler yayınlanmaya devam ediyor. Peki, Senin Hikayen filmi nasıl? Yprumlar iyi mi, kötü mü? İşte detaylar...

SENİN HİKAYEN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmen koltuğuna Tolga Örnek'imn oturduğu Senin Hikayen filminin oyuncuları ve karakterleri şöyle;

Timuçin Esen

Selma Ergeç

Nevra Serezli

Sait Genay

İdil Fırat

Murat Serezli

Levent Can

SENİN HİKAYEN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Senin Hikayen, Tolga Örnek’in yönetmenliğini üstlendiği, Timuçin Esen, Selma Ergeç, Nevra Serezli ve Sait Genay’ın başrollerde oynadığı 2013 yapımı aile/dram filmi.

Genç ve çalışan bir çift kariyerleri açısından bir dönüm noktası yaşarken, ciddi bir hastalığı olduğunu öğrenen annelerinin ise tek bir isteği vardır, babaanne olmak. Bu herkes için henüz kavuşulması uzak bir hayal iken hamilelik müjdesi gelir. Ancak bu gerçekten bir müjde midir? Maddi durum, annenin hastalığı, anne-baba olma sorumluluğu… Bir bebek bütün hayatları nasıl değiştirir…

SENİN HİKAYEN FİLMİ YORUMLARI NASIL?

Senin Hikayen filmini vizyonda izleyen sinemaseverler film hakkında yorumlarını sosyal medya hesaplarından takipçileri ile paylaştı.

İşte o yorumlardan bazıları...

Yerli sinemamızda Yeşilçam melodramına kaçmadan kadın-erkek ilişkisi kurmak ve bunu bir aşk-evlilik öyküsüne yedirmek gerçekten zorlaştı. Zira kimlerden oluştuğunu halen çözemediğimiz seyirci kitlesi nedense ağlamak istiyor, gözyaşı istiyor; bu kalıba göre filmler beyazperdeye gelince de çok Yeşilçam kokmuş deniyor! Kısacası hem duygusal hem de dengeli bir hikaye anlatmak bugünlerde biraz zor. Bu çetrefilli girişi niye yaptık, zira belgeselleri bir kenara koyarsak filmografisinin dördüncü uzun metrajlı işine imza atan Tolga Örnek yeni filmi Senin Hikayen ile bence bu işi başarmış görünüyor. Yedi yıldır evli olan ve 30’lu yaşların ortasında bir çift için çocuk sahibi olma her anlamıyla zor bir karar. Bir yandan ev geçindirme derdi ve gelecek çocuğun yükü, bir yandan kadının kurduğu kariyer, diğer yandan aile büyüklerinin torun isteği, nihayetin “hayatımız asla eskisi gibi olmayacak” gerçeği! Senin Hikayen, Esra ve Hakan’ın tüm bu muamma içerisinde verdiği cesur kararı, işin espri boyutundan kısmadan sinema perdesine taşıyor. Oldukça keyifli bir dille ama gerçekçiliği de elden bırakmadan akan olay örgüsü, ne gözü yaşlı melodrama öykünüyor ne de sulu komedi ile ilişkilerin absürtlüğüne sırtını yaslıyor. Tam dengede, tam seyredilesi bir aile filmi. Eğlenmek isteyenlere ama özellikle çocuk sahibi olmak için karar aşamasında olan çiftlere tavsiye olunur!

Aman aman bir film değil ama izlenesi filmlerden. Konu yine klasik ama güzel kurgulanmış ve iyi oyunculuk sergilendiği için izlenmeyi kesinlikle hakediyor.

Doğumların ve ölümlerin aslında ne kadar basit olduğu mesajını veren 3,5 verebileceğiniz iyi bir drama filmi. Arasındaki "yaşayıp gidiyoruz işte" temalı tatlı sıradanlığı hoşuma gitti.

Senin Hikayen filminin konusunu aslında bir yerlerden tanır gibiyiz ve bu konu da hoş bir konu. Bu filmde Esra ve Hakan adında bir evli çift işlemiş. Bu çift, birbirlerine hep aşıklar ve çocuk düşünmüyorlar. Fakat bir gün Esra hamile olduğunu öğrenir. Esra, Hakan ile uzun süre çocuk için planlar yaparlar ve daha sonra çocuğu doğurmaya karar verirler. Filmde evlilik, hamilelik ve bebeği büyütme süreçleri işlenmiş, eğlenceli olmuş. Konu böyle biraz sıradan fakat izlemesi keyifli ve gerçekçi. Oyunculuklar da iyi aslında. Mesela Timuçin Esen ile Selma Ergeç'in arasındaki kimya oldukça iyi tutmuş, karşılıklı iyi oyunculuklar sergilemişler. Bir de bunların dışında Nevra Serezli var. Nevra, filmde Hakan'ın annesi rolünde karşımıza çıkıyor ve hayatta ölmeden önce istediği tek şey babaanne olmak. Nevra, hem o dramatikliği hem de karakterinin neşesini filme yansıtıyor, filmde farkı görülüyor. Aslında bu eleştiriyi kısaca yazacak olursam eğer, Senin Hikayen filminin oldukça gerçekçi bir aile filmi olduğunu söyleyebilirim. Güzel bir film fakat tek eksiği sonunun biraz aceleye getirilmiş olması. Belki de bu film ta küçüklükten yetişkinliğe doğru da gidebilirdi. Ama bu haliyle de fena değil. İyi bir film diyebiliriz sonuçta. İzlenebilir. 3.5/5