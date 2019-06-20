Aleyhinde konuşulduğunu düşünüp...

Kadıköy'de bir restoranda ‘senin havan kime’ diyerek yemek yiyen kadına yumruk atan müşterinin yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Anadolu 14. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, sanık Abdulkadir İnal katılmadı. Duruşmada mağdur Asuman Bayrak ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

KUCAĞINDA ÇOCUĞUYLA YUMRUK ATTI

Olaya günü restoranda yemek yiyen bir diğer müşteri duruşmada tanık olarak dinlendi. Muhammed Furkan Bal, o anlarda Asuman Bayrak’ın tek başına masada olduğunu ve sanığın kucağında çocuğuyla gelip Bayrak’a birden yumruk attığını söyledi. Kadının duruma, ‘Niye vuruyorsun bana’ diyerek tepki gösterdiğini anlatan tanık, “Ben olaya müdahale etmek istedim. Bu sırada kucağındaki çocuğu benim üzerime doğru yönlendirdi” dedi.

MAHKEME: TEKRAR SUÇ İŞLEMEZ

Mağdur Asuman Bayrak'ın avukatı Rukiye Leyla Süren de, sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, cezalandırılmasını istedi. Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Abdulkadir İnal'ı "kasten yaralama" suçundan önce 1 yıl hapis cezasına mahkum etti. Sanığın yaralama eyleminin kemik kırılmasına neden olduğu, kırığın da hayat fonksiyonlarına etkisinin orta derecede olduğunu belirten mahkeme, cezayı 1 yıl 6 aya çıkardı. Mahkeme, sanığın tekrar suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluştuğunu belirtti. Hapis cezasını erteledi.

NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, Asuman Bayrak geçen yıl Ağustos ayında Kadıköy’de self servis hizmet veren bir restorana gitti. Yemeğini alan kadın kasaya doğru yöneldi. Bu sırada sanık Abdulkadir İnal ile çocuklarının oturduğu masadan gelen gürültü sebebiyle dikkati dağıldı. Bu nedenle kasiyere yemek ücretini tekrar ettirdi. Daha sonra yemeğini yemek üzere üst kata çıktı.

ALEYHİNDE KONUŞULDUĞUNU DÜŞÜNÜP...

Bunun üzerine Abdulkadir İnal, kendisi ve çocukları aleyhine konuşulduğunu düşündü. Bu durumu kasiyere sorduktan sonra kucağında çocuğuyla birlikte restoranın üst katına çıktı. "Senin havan kime" diyerek kadının gözüne yumruk attı. Olay nedeniyle Bayrak'ın yüz kemiğinde kırık oluştu. Abdulkadir İnal hakkında da "kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

