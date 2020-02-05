Usta oyuncular Kayra Şenocak, Pelin Öztekin, Dost Elver ve Ferdi Akarnur’ un performanslarıyla dikkat çeken 'Seni Unutmak İstemedim ki' şubat ayı boyunca İstanbul'da tiyatroseverlerle buluşacak

11 yıllık evliliklerini kurtarma çabasında olan bir çiftin psikodramasını konu alan ‘Seni Unutmak İstemedim ki’ evlilikte kadınlar aslında ne ister? Erkekler bu isteklerin ne kadarını doğru anlar?’’ sorularının cevaplarını esprili bir dille yanıtlıyor. Senaryosunu ve yönetmenliğini Kayra Şenocak üstlendiği oyunda Şenocak'ın yanı sıra Pelin Öztekin, Dost Elver ve Ferdi Akarnur gibi usta isimler rol alıyor.

Temaşa Gösteri Sanatları tarafından sahnelen ve bazen erkeklerin bazense kadınların gözünden birden fazla hikayenin anlatıldığı ’Seni Unutmak İstemedim ki’ hemen hemen her evde yaşanan diyalogları ortak bir dille anlatırken ilişkilerde empati, anlayış ve sevginin gücünü seyirciye keyifli bir mizah anlayışıyla aktarıyor.

Gündelik hayatlardan doğal kesitlerin yer alması ve seyircilerin kendi ilişkilerinden mutlaka bir parça bulmasıyla büyük ilgi gören 'Seni Unutmak İstemedim ki' 7 Şubat’ta Profilo’da, 8 Şubat Grand Pera, 10 Şubat Ataköy, 11 Şubat Sultanbeyli ve 22 Şubat Moi Sahne’de seyirciyle buluşacak.