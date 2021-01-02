Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun başrolü paylaşacağı yeni dizi Seni Çok Bekledim'den ilk fragman geldi. Star TV'nin yeni dizisi Seni Çok Bekledim oyuncuları kim? Seni Çok Bekledim fragman izle

SENİ ÇOK BEKLEDİM FRAGMAN

SENİ ÇOK BEKLEDİM OYUNCULARI KİM?

Şahin Altuğ’un yönettiği dizinin oyuncu kadrosunda; Yıldız Kültür, Caner Şahin, Mustafa Uğurlu, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Şehsuvar Aktaş, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç, Mehmet Ulay, Sibel Şişman, Hakan Ummak, Gürkan Güzeyhuz ve Damla Makar gibi sevilen isimler yer alıyor. Sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla ‘Seni Çok Bekledim’ yakında Star’da.