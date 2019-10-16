Bakanlık avukatı cezalandırılmasını istedi

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, İstanbul 31 Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Hasan Aydın mazeret bildirerek katılmadı.

SAVCI GÖRÜŞÜNÜ AÇIKLADI

Dava ile ilgili olarak görüşünü açıklayan duruşma savcısı, Ali Tıp Kurumu raporuna göre, kişinin ölümüne neden olan travmatik değişimlerin tamamının yüksekten düşme ile mümkün olduğu yönünde rapor verildiğini hatırlattı. Savcı, raporda olayın maktulün sanık tarafından evin penceresinden atılması ile mi pencereden kendisinin aşağıya atlaması ile mi meydana geldiği hususunda tıbben değerlendirme yapılamadığının da belirtildiğini anlattı.

BERAATINI İSTEDİ

Savcı, hukukun genel prensiplerinden olan ‘şüpheden sanık yararlanır’ ilkesi gereğince sanığın mahkumiyeti için kesin, inandırıcı ve yeterli delil bulunmadığından beraatına karar verilmesini talep etti.

BAKANLIK AVUKATI CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı avukatı ise mütalaaya katılmadıklarını belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

MAHKEME BERAAT KARARI VERDİ

Mahkeme, sanığın üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olmadığından beraatına hükmetti.