AA

Yerel basında çıkan haberlere göre, 83 yaşındaki Thiam, başkent Dakar'daki bir hastanede yaşamını yitirdi.

Ülkenin en önemli tarihçilerinden kabul edilen Thiam, 1983'ten 1988'e kadar Milli Eğitim Bakanı olarak görev yapmıştı. AA'nın haberine göre; Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumunda (UNESCO) da çeşitli görevler üstlenen Thiam, 2000'de cumhurbaşkanı adayı olmuştu.

Thiam, Anadolu Ajansının 2017'de hayata geçirdiği "Yükselen Afrika" projesinin Senegal ayağına da katkı sağlamıştı.