Senegalli öğrencilerin tercihi Karabük Üniversitesi oldu

Beraberindeki heyetle KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ı makamında ziyaret eden Sow, burada yaptığı konuşmada, ülkesinden Karabük'te öğrenim görmek isteyen çok sayıda öğrencinin olduğunu söyledi.
Karabük'te öğrenim görecek öğrencilerin seçileceğini ifade eden Sow, şöyle konuştu:
"Senegal'de 15 devlet üniversitesi ve 100 özel üniversite bulunmakta. Yükseköğretim öğrenci sayısı ise 220 bin. Senegal'de üniversite okumak isteyen herkes üniversiteye yerleşebiliyor. Bu yıl 70 bin öğrenci mezun oldu ve üniversiteye yerleşti ancak Türkiye'de bulunan Karabük Üniversitesinde eğitim almak için açmış olduğumuz çağrıya kısa sürede 500 kişi başvurdu."
Karabük Üniversitesinde öğrenim görmek isteyen Senegalli öğrenciler için burs imkanının sağlandığını belirten Sow, ülkelerinde yapılan yükseköğretim sınavında ilk binde yer alan 250 öğrencinin, ocak ayının sonuna kadar KBÜ'ye kayıt için başvurabileceği ifade etti.
- "90 farklı ülkeden 10 bin öğrencimiz var"
Rektör Polat ise Senegal heyetini Karabük'te ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.
"Senegal ile ilişkilerimiz yeni başlıyor." diyen Polat, şunları kaydetti:
"Hızlı ve sağlıklı şekilde yol alacağımızı düşünüyorum. Karabük Üniversitesi güçlü bir üniversite. Üniversitemizi gezip incelediğinizde ne kadar güçlü olduğumuzu görebilirsiniz. 90 farklı ülkeden 10 bin öğrencimiz var. Senegal'i geçen ay ziyaret ettiğimizde üniversitemizde 1 Senegalli öğrenci vardı. Ziyaretimiz sonrasında 10'dan fazla Senegalli öğrenci üniversitemize kayıt yaptırdı. İnşallah bundan sonra ülkenizden daha fazla öğrenci ve öğretim üyesini üniversitemizde görmek istiyoruz. KBÜ'de 100'e yakın uluslararası personelimiz bulunmakta."
Senegal Cheikh Anta Diop Üniversitesi Rektörü Prof. Ahmadou Aly Mbaye ve Polat, iki üniversite arasında "Akademik İş Birliği Protokolü" imzaladı.
Ziyarette, Sow'a, Senegal Yüksek Öğretim Bakanlığı Genel Sekreteri Fary Seye ve Senegal Burs Müdürü Khalifa Gaye de eşlik etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!