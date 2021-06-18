Lugano Kulübü, nisan ayında Medipol Başakşehir'den ayrılan 36 yaşındaki Demba Ba ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Demba Ba, Hoffenheim, West Ham United, Newcastle United, Chelsea, Beşiktaş, Göztepe ve Şanghay Shenhua gibi ekiplerde de görev yapmıştı.

Geçen sezon Medipol Başakşehir'de 37 maça çıkan Demba Ba, 9 gol atmıştı.

Tecrübeli futbolcu, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'de Süper Lig şampiyonlukları yaşamıştı.