Çünkü Afrikalı çocuklar her gün okula gitmek için günde 2 saat yürümek zorunda. Bisiklet ile bu yol yarım saate düşüyor. Çocuklar için 10 bin kilometre bisiklet sürmeyi deneyeceğim. Planım 10 bin kilometre yol yapıp 10 bin euro destek sağlamak" diye konuştu.