Senegal’den İsviçre’nin Dakar Büyükelçisi'ne uyarı

AA

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Büyükelçi Krupski’nin İsviçre basınına verdiği "Konuk Olarak Afrika’nın Geleceği” başlıklı demecinde "Senegal halkını 'sefillikle' itham ettiği ve güvenlik güçleri ile memurlarının tavırlarını 'aşağılayıcı' olarak nitelediği" ifadeleri nedeniyle Bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Amadou Ba'nın, bu tavrının nezaket ilkelerine uymadığını ve 18 Nisan 1961 tarihli Viyana Sözleşmesi hükümlerine aykırı olduğunu Büyükelçi'ye hatırlattığı kaydedilerek Senegal yönetiminin bundan hoşnut olmadığının kendisine iletildiği aktarıldı.

Ba'nın böylesi bir tutumun bir dahaki sefere tolere edilmeyeceği konusunda Büyükelçi Krupski'yi uyardığı aktarıldı.

Öte yandan Senegal basınında da Büyükelçi Krupski’nin haddini aştığı ve ırkçılık yaptığı, ülkeden derhal gitmesi gerektiğine ilişkin tepkiler yer aldı.