Senegal’de karantinadan kaçan Kovid-19 tanısı konulan hasta paniğe neden oldu

Koronavirüs testi pozitif olduğu için karantinada tutulan kişi, cumartesi günü kayıplara karıştı.

Sağlık görevlileri, kaçan hastayı Dakar’ın kenar mahallelerinden Pikine’in kalabalık bir bölgesindeki evinde buldu.

Mahallede paniğe neden olan hasta, ikna edilerek yeniden karantinaya alındı.

Senegal’de bugün tespit edilen 11 vakayla koronavirüs vaka sayısı 67'ye yükseldi.

Hastalardan 5’i iyileşti, 62’sinin tedavisi ise sürüyor.