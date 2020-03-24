Senegal ve Güney Afrika'da sokağa çıkma yasağı

24 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
DAKAR/ Batı Afrika ülkeleri Senegal ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Ulusal Güvenlik Konseyi ile düzenlediği 9 saatlik toplantının ardından yaptığı açıklamada, Kovid-19'un yayılmasını önleme tedbirleri kapsamında ülke genelinde acil durum edildiğini belirtti.
Sall, acil durum kapsamında 3 ay süresince hareket serbestisinin kısıtlanacağını, gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığını, kamusal alanların kapatıldığını, akşam 20.00'den sabah 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı başladığını, kentler arası ulaşımın kısıtlandığını, gerekirse yasaklanacağını kaydetti.
- Kovid-19 için 10,7 milyar liralık fon
Krizin ülke ekonomisine vereceği zarardan endişeli olduğunu ifade eden Sall, oluşturulan Kovid-19'la Mücadele ve Dayanışma Fonu'na (FORCE COVID-19) bin milyar CFA frangı (10,7 milyar TL) aktarılacağını dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Sall, "Hükumet, ülke genelinde fiyatların yükselmesine karşı önlem alacak. Herkesten, özel sektörler ve müttefiklerimizden FORCE COVID-19'u desteklemelerini istiyorum." dedi.
Hastalığı taşıyan virüsün kendi kendine hareket etmediğini, insanlar aracılığıyla yayıldığını kaydeden Sall, "Herkesi sorumlu davranmaya çağırıyorum. Seyahatlerinizi sınırlandırın, hiçbir şekilde toplanmayın. Virüse hayat şansı tanımayın." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Senegal Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saat içerisinde Kovid-19 semptomu gösteren 60 kişiden 12'sinin test sonuçlarının pozitif çıkmasıyla ülkedeki vaka sayısının 79'a yükseldiği belirtilmişti.
- Güney Afrika'da 3 haftalık sokağa çıkma yasağı
Güney Afrika Cumhriyeti'nde de koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ulusal televizyonda ülkede artan Kovid-19'un önlemesi için 3 hafta süre genelinde sokağa çıkma yasağı ilan etti.
Ramaphosa, ülkede marketler, eczaneler, bankalar ve akaryakıt istasyonlarının açık olacağını kaydederek, Johannesburg'teki Menkul Kıymetleri Borsası ve diğer temel hizmetlerin çalışmaya devam edeceğini ifade etti.
Daha önce iş saatlerini azaltıldığı, toplu etkinliklerin yasaklandığı Güney Afrika'da şimdiye kadar 402 kişide Kovid-19 görüldü.
,Adam Abu-bashal
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