Senegal, Kovid-19'a rağmen Kurban Bayramı'na hazır - DAKAR

AA

Nüfusunun yüzde 95'i Müslüman olan ülkenin başkenti Dakar'da, Batı Afrika ülkelerinde "Tabaski" ismiyle de bilinen Kurban Bayramı için son hazırlıklar hız kesmeden sürüyor. Hükümetin salgın nedeniyle bazı ana caddelerin kenarında satışına izin verdiği kurbanlıklar alıcı beklerken halk da pazarlarda son alışverişlerini yapıyor.Ulu Cami yakınında kurulan kıyafet pazarını dolduran Dakarlılar, bayram için kendi ihtiyaçlarını karşılıyor, sevdikleri için de hediye seçme telaşı yaşıyor.Kimi satıcıların müşteri çekmek için mikrofon kullanarak şarkı söylediği pazarda terlik satan 50 yaşındaki Lamine Sall, salgının farkında olduğunu ancak çalışması gerektiğini belirtti.Kovid-19'a rağmen pazardaki hareketliliğin geçmiş yıllarla aynı olduğunu, ne satıcıların ne de alıcıların azaldığının altını çizen Sall, "Burası son derece kalabalık bir alan, riskin farkındayım ama çalışmam lazım. Pazardaki çoğu satıcı geçimini günlük elde ettiği kazançla sağlıyor. Çoğunun bugün kazanmazsa yarına yiyecek ekmeği olmuyor." dedi.- Fiyatlar 900 TL ile 9 bin TL arasında değişiyorSenegal'de Kovid-19 önlemleri kapsamında nisandan temmuza kadar süren seyahat kısıtlamaları ve piyasaların kapanması, bayram öncesi hayvancılık sektörünü de olumsuz etkiledi.Önceki yıllarda bayramdan yaklaşık 1 ay önce Mali, Moritanya, Nijer ve Burkina Faso'dan ülkeye getirilen ve besiye çekilen kurbanlıkların bu yıl hem sayısının azalması hem de fiyatının artması ülkede özellikle dar gelirli aileleri düşündürüyor.Başkentteki Liberte bölgesinde hükümetin belirlediği alana kurulan hayvan pazarındaki satıcılar da bu sene ciddi bir krizle karşı karşıya olduklarını ancak halkın bir şekilde kurbanlık almak için çabaladığını söyledi.Pazarda küçükbaş hayvan satan 49 yaşındaki Ahmadou Sow, kurbanlıklarını Louga bölgesinden getirdiğini ve fiyatlarının 80 bin (900 TL) ila 130 bin (1500 TL) CFA arasında değiştiğini vurguladı. Sow, salgın nedeniyle bu yıl satışların düştüğünü belirterek yine de bayramın son gününe kadar bekleyeceklerini dile getirdi.Aynı bölgedeki bir diğer küçükbaş hayvan satıcısı 50 yaşındaki Adama Mbaye de salgına rağmen bayram yaklaştıkça satışların bir nebze de olsa arttığını kaydetti. Mbaye, fiyatlarının 150 bin CFA'dan (yaklaşık 1800 TL) başladığını, en pahalı küçükbaşın da 800 bin CFA'ya (yaklaşık 9 bin TL) alıcı bekleyen Toura isimli koç olduğunu ifade etti. Salgının Kurban Bayramı öncesi hayvancılık sektörünü zora soktuğuna dikkati çeken Mbaye, buna karşın gelir durumu fark etmeksizin toplumun her kesiminin bir şekilde kurban kesmeye çalıştığını sözlerine ekledi.- Kurbanlıklar çevrimiçi görücüye çıktıCumhurbaşkanı Macky Sall'in temmuz ayı itibarıyla Kovid-19 ile mücadele önlemlerini gevşetmesinin ardından Sağlık Bakanı Abdoulaye Diouf Sarr da 24 Temmuz'da salgın döneminde Kurban Bayramı hazırlıklarına ilişkin düzenlenen toplantıda, virüsün yayılmaması için bayram süresince halktan mümkün olduğunca bulundukları şehirde kalmalarını istedi.Yine aynı toplantıda konuşan Hayvancılık Bakanı Samba Ndiobene Ka da kurbanlık alırken bugüne kadar denenmemiş bir uygulamanın hayata geçirildiğini duyurdu. Ka, kurban pazarlarında insan hareketliliğini kısıtlamak için Volofça'da "Benim kurbanlık koyunum" anlamına gelen Sama Xaru Tabaski adlı site kurduklarını söyledi."www.tabaski.praps.sn" adresinden ulaşılan sitede, kurbanlıkların fotoğraflarıyla fiyatları ve satıcılarının bilgileri yer alıyor. Sitedeki bilgiler her gün güncelleniyor. Sitede satın alma seçeneği olmasa da kurbanlıklar istenilen bölgeye teslim edilebiliyor.- "Önlemlerimizi aldık, camimizin kapısı herkese açık"Bayram hazırlıkları Batı Afrika'nın en büyük camisi kabul edilen Massalikoul Jinaan Camisi'nde de devam ediyor. Cami avlusuna asılan Kovid-19 tedbirlerinin yer aldığı pankartlar dikkati çekerken cami içinde de halıların bir kısmının toplandığı görüldü.İsmini, Müridi tarikatının lideri Şeyh Ahmadou Bamba'nın "cennete giden yol" anlamına gelen Massalikoul Jinaan kasidesinden alan camide bayram namazı çeşitli önlemler altında kılınacak.Cami yönetimindeki isimlerden Modou Mbaye Samb, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram namazı için hazır olduklarını söyledi. Samb, "Önlemlerimizi aldık, kapımız herkese açık, sayı kısıtlamamız yok. Gelen herkes, sosyal mesafeye ve maske takma kuralına uyarak burada saf tutabilecek. Caminin içi, avlusu ve önümüzdeki tarlada namaz kılınabilecek." dedi.Bayram namazı hazırlıklarına cami yönetiminin yanı sıra gönüllüler de yardım ediyor. Elinde çapayla cami bahçesinde çalışan emekli albay Cheikh Diagne, bayram namazından önce yeşil alanın bakımını yaptığını söyledi. Diagne, "Burada tamamen Allah rızası için çalışıyorum. Çorbada benim de tuzum olsun istiyorum. Ayda 1-2 kere geliyor, caminin yeşil alanlarının gerekli bakımı ve temizliğini yapıyorum." diye konuştu.