Senegal, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Togo'da maske zorunluluğu

20 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Batı Afrika ülkesi Senegal'de, toplumsal bulaşma vakalarının sayısının 30'u geçmesinin ardından İçişleri ve Kamu Güvenliği Bakanlığınca yayımlanan kararnameyle ülke çapında tüm kamu ve özel iş yerlerinde, market ve pazarlar ile toplu taşıma araçlarında pazartesiden itibaren maske takılması zorunlu hale getirildi.
Aktif vaka sayısının 144 olduğu ülkede, Kovid-19 bulaşan 220 kişi iyileşirken, 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de vatandaşı olduğu ülkeye gönderildi.
Diğer yandan orta Afrika ülkesi KDC'nin başkenti Kinşasa'da maske takmak zorunlu oldu.
Kinşasa Valisi Gentiny Ngobila, pazartesi gününden itibaren ev dışında her yerde maske takmanın zorunlu olacağını açıkladı.
Başkentte şu ana kadar 20 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini kaydeden Ngobila, "Herkes ev yapımı da olsa maske takacak. Kendimizi korumalıyız, polis ve ordu kurallara uyulmasını sağlayacak." ifadesini kullandı.
Halen 276 aktif Kovid-19 vakası olan KDC'de, hastalığa yakalanan 25 kişi hayatını kaybederken, 28 kişi iyileşti.
- Togo'da sağlık çalışanlarına maske zorunluluğu
Togo'da ise hükümet, pazartesiden itibaren ülke çapında tüm sağlık merkezlerinde çalışanlarına maske giyme zorunluluğu getirildi.
Başkent Lome'daki Sylvanus Olympio Üniversite Hastanesi'nde 40'tan fazla sağlık çalışanının Kovid-19 hastalarıyla temas etmesi sonrası, hükümetten yapılan açıklamada, "20 Nisan'dan itibaren Kovid-19 hastarıyla ilk temas eden kişiler olan sağlık çalışanlarının tümüne maske takma zorunluluğu getirilmiştir." ifadesine yer verildi.
Aktif 27 vakanın olduğu Togo'da, Kovid-19 bulaşan 5 kişi yaşamını yitirirken, 52 kişi hastalığı atlatarak sağlığına kavuştu.
Afrika Kıtası'nda, Güney Afrika, Kamerun, Nijer, Nijerya, Burkina Faso, Gabon dahil çok sayıda ülkede kamusal alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmişti.
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