A Grubu'nda Katar, Hollanda ve Ekvador ile karşılaşacak Senegal'in kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Edouard Mendy (Chelsea), Alfred Gomis (Rennes), Seny Dieng (QPR)

Savunma: Kalidou Koulibaly (Chelsea), Abdou Diallo (Leipzig), Youssouf Sabaly (Real Betis), Fode Ballo-Toure (Milan), Pape Abou Cisse (Olimpiakos), Ismail Jakobs (Monaco), Formose Mendy (Amiens)

Orta saha: Idrissa Gueye (Everton), Cheikhou Kouyate (Nottingham Forest), Nampalys Mendy (Leicester City), Krepin Diatta (Monaco), Pape Gueye (Olimpik Marsilya), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pathe Ciss (Rayo Vallecano), Mustafa Name (Pafos), Mamadou Loum (Reading)

Forvet: Sadio Mane (Bayern Münih), Ismaila Sarr (Watford), Boulaye Dia (Salernitana), Bamba Dieng (Olimpik Marsilya), Famara Diedhiou (Alanyaspor), Nicolas Jackson (Villarreal), Iliman Ndiaye (Sheffield United).