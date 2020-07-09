Senegal Bakanlar Kurulunun basın açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Macky Sall, Gueye'yi, Moustapha Mbacke'nin yerine Senegal'in Ankara Büyükelçisi olarak atadı.

"Türkiye dostu" olarak tanınan Cheikh Gueye, başkent Dakar'daki Cap Manuel Kışlası'nda Yunus Emre Enstitüsüne bağlı Türkçe Eğitim Merkezi'nin açılışına da katılmıştı.