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        Haberler Spor Futbol Senegal'den Ismail Jakobs açıklaması - Futbol Haberleri

        Senegal'den Ismail Jakobs açıklaması

        Senegal Milli Takımı, Galatasaray'ın sol bek oyuncusu Ismail Jakobs'la ilgili açıklama yayınlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2024 - 14:24 Güncelleme: 07.10.2024 - 14:24
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        Senegal'den Jakobs açıklaması!
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        Senegal Milli Takıımı, Galatasaray'da top koşturan Ismail Jakobs'un durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

        SAKATLIK AÇIKLAMASI

        İşte yapılan açıklama:

        "Senegal Futbol Federasyonu, geçtiğimiz Cuma ve Cumartesi günü Galatasaray kulüp doktorundan oyuncu İsmail Jakobs'un sakatlandığını ve Senegal milli takımında yer alamayacağını, MR taramalarının da bunu desteklediğini bildirdiğini kamuoyuna duyurmak ister.

        Bu bilginin ardından Federasyon, oyuncunun sağlığından duyduğu endişe nedeniyle sosyal ağlarında oyuncunun kadrodan çıkarıldığını duyurdu.

        Ancak Federasyon, Ismail Jakobs'un kulübü Galatasaray tarafından Pazar günü lig maçına çıkarıldığını ve maçın tamamında oynadığını takip etti. Bu durum karşısında Senegal Futbol Federasyonu, milli takıma çağrılma onurunu yaşayabilmesi için derhal oyuncunun milli takıma gönderilmesini talep etti. Bu durumla ilgisi olmayan Jakobs, İstanbul'dan ayrıldı ve Pazartesi sabahı milli takıma geri döndü.

        Abdou Aziz Ndiaye, İsmail Jakobs'un varlığına rağmen kadroda kalmaya devam edecek."

        90 DAKİKA SAHADA KALDI

        Ismail Jakobs, Galatasaray'ın Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

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